Лунный гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

Период лунной Девы благоприятен для любых банковских операций, хорошо продвигается деловая и закупочная деятельность. Плодотворным период считается для учебы, повышения квалификации, любого самоусовершенствования.

Во всех делах, которые вам приходится делать, используйте максимально вдумчивый подход.

Наступил двадцатый лунный день, идеальный для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. День кармических воздаяний. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Напомним,