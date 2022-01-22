Лунный гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков Зодиака

22 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы благоприятен для любых банковских операций, хорошо продвигается деловая и закупочная деятельность. Плодотворным период считается для учебы, повышения квалификации, любого самоусовершенствования. 

Во всех делах, которые вам приходится делать, используйте максимально вдумчивый подход.

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Наступил двадцатый лунный день,  идеальный для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. День кармических воздаяний. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Напомним, 

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