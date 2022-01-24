Лунный гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков Зодиака

24 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

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Период лунных Весов считается подходящим временем для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Лучше всего не начинать ничего нового и глобального, посвятите время начатому и уже спланированному заранее.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества. 

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Наступил двадцать первый лунный день, он подходит для творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

Напомним, 

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