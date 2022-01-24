Лунный гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков Зодиака
24 января 2022 00:20
Лунный гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Весы.
лунных Весов считается подходящим временем для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Лучше всего не начинать ничего нового и глобального, посвятите время начатому и уже спланированному заранее.
Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества.
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Напомним,