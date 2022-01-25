Лунный гороскоп на 25 января 2022 года для всех знаков Зодиака

25 января 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 25 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона принесет вам творческий и интеллектуальный подъем. В это время хорошо продвигается работа, которую вы выполняете с энтузиазмом, а не просто так. Период благоприятен для испытания новых технологий. 

Скорее всего, вы сможете раскрыть какую-то тайну или найти потерянный предмет.  

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Наступил двадцать третий лунный день, он может предрешить многое в вашей жизни. Правильно и внимательно выбирайте пути, по которым собираетесь пойти в будущем. Рекомендуем сохранять состояние внутренней концентрации. 

Напомним, 

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