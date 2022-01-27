Лунный гороскоп на 27 января 2022 года для всех знаков Зодиака
27 января 2022 00:10
Лунный гороскоп на 27 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца уводит мыслительные процессы человека от земной логики и конкретики. Зато область абстрактного мышления работает особенно интенсивно. Можно планировать, мечтать, раздумывать над гипотетическими ситуациями в будущем.
Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми делами.
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Возможно обострение хронических заболеваний.
Напомним,