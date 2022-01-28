Лунный гороскоп на 28 января 2022 года для всех знаков Зодиака

28 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 28 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца ослабляет нашу связь с земной логикой и конкретикой. Зато область абстрактного мышления работает особенно интенсивно. Можно планировать, мечтать, раздумывать над гипотетическими ситуациями в будущем.  

Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми делами.

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Наступил двадцать пятый лунный день, его астрологи называют удачным для торговли, начала судебного дела, переезда или командировки.  Посвятите себя неспешным делам. Очень полезна концентрация на духовных проблемах, неплохо выспаться и отдохнуть.

Возможно обострение хронических заболеваний.

Напомним, 

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