Лунный гороскоп на 28 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца ослабляет нашу связь с земной логикой и конкретикой. Зато область абстрактного мышления работает особенно интенсивно. Можно планировать, мечтать, раздумывать над гипотетическими ситуациями в будущем.

Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми делами.

Наступил двадцать пятый лунный день, его астрологи называют удачным для торговли, начала судебного дела, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам. Очень полезна концентрация на духовных проблемах, неплохо выспаться и отдохнуть.

Возможно обострение хронических заболеваний.

Напомним,