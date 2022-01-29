Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака

29 января 2022 00:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца благоприятен для решения любых юридических вопросов. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений.

Нежелательно посвящать время операциям, которые связаны со строительством или землей. 

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Наступил двадцать шестой лунный день, работа в этот дент будет продвигатьтся с трудом. Время желательно потратить на решение старых проблем, не затевая новых глобальных проектов. Вы сможете на многие вещи посмотреть с другой стороны, увидеть много интересного. 

Напомним, 

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