Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца благоприятен для решения любых юридических вопросов. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений.

Нежелательно посвящать время операциям, которые связаны со строительством или землей.

Наступил двадцать шестой лунный день, работа в этот дент будет продвигатьтся с трудом. Время желательно потратить на решение старых проблем, не затевая новых глобальных проектов. Вы сможете на многие вещи посмотреть с другой стороны, увидеть много интересного.

Напомним,