Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
29 января 2022 00:15
Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца благоприятен для решения любых юридических вопросов. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений.
Нежелательно посвящать время операциям, которые связаны со строительством или землей.
Читайте такжеЗвезда фильмов "Бегущий в лабиринте" и "Пираты Карибского моря" во второй раз стала мамойНаступил двадцать шестой лунный день, работа в этот дент будет продвигатьтся с трудом. Время желательно потратить на решение старых проблем, не затевая новых глобальных проектов. Вы сможете на многие вещи посмотреть с другой стороны, увидеть много интересного.
Напомним,