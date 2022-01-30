Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака

30 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?
Период лунного Козерога астрологи называют неудачным временем для общения с вышестоящим руководством или проверяющими инстанциями. К сожалению, в вопросах финансов тоже возможны трудности, например, задержки с прибылью.

Подходит этот день для дел, которые связаны с недвижимостью, организаторских проектов. 

Читайте такжеЗвезда фильмов "Бегущий в лабиринте" и "Пираты Карибского моря" во второй раз стала мамой
Наступил двадцать восьмой лунный день, он считается благоприятным для земных дел, приобретений, ремонта. Не исключено появление неожиданных проблем, они могут быть связаны с вашим самочувствием, заболеваниями. Полезно прислушаться к советам партнера.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день Гороскоп 2022

Материалы по теме

Гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 30 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 30 января 2022 года в Украине
Трудная мишень: ТОП-5 фактов о фильме
Анонсы на ТВ

Трудная мишень: ТОП-5 фактов о фильмеЭксклюзив

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK