Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога астрологи называют неудачным временем для общения с вышестоящим руководством или проверяющими инстанциями. К сожалению, в вопросах финансов тоже возможны трудности, например, задержки с прибылью.

Подходит этот день для дел, которые связаны с недвижимостью, организаторских проектов.

Наступил двадцать восьмой лунный день, он считается благоприятным для земных дел, приобретений, ремонта. Не исключено появление неожиданных проблем, они могут быть связаны с вашим самочувствием, заболеваниями. Полезно прислушаться к советам партнера.

Напомним,