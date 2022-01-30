Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
30 января 2022 00:20
Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Козерог.
лунного Козерога астрологи называют неудачным временем для общения с вышестоящим руководством или проверяющими инстанциями. К сожалению, в вопросах финансов тоже возможны трудности, например, задержки с прибылью.
Подходит этот день для дел, которые связаны с недвижимостью, организаторских проектов.
Читайте такжеЗвезда фильмов "Бегущий в лабиринте" и "Пираты Карибского моря" во второй раз стала мамойНаступил двадцать восьмой лунный день, он считается благоприятным для земных дел, приобретений, ремонта. Не исключено появление неожиданных проблем, они могут быть связаны с вашим самочувствием, заболеваниями. Полезно прислушаться к советам партнера.
Напомним,