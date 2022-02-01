Лунный гороскоп на 1 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
1 февраля 2022 00:10
Лунный гороскоп на 1 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Водолей.
лунного Водолея подойдет для научной или интеллектуальной работы, хорошо продвигаются дела, связанные с общественной деятельностью и науками, например, психологией, социологией, астрологией.
Период астрологи называют благоприятным и для тех, кто работает с электроникой и новыми технологиями.
Водолей — это покровитель ученых, поэтому конкретно в этот день вы сможете с легкостью придумать что-нибудь новое.
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Напомним,