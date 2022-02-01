Лунный гороскоп на 1 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

1 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 1 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подойдет для научной или интеллектуальной работы, хорошо продвигаются дела, связанные с общественной деятельностью и науками, например, психологией, социологией, астрологией.

Период астрологи называют благоприятным и для тех, кто работает с электроникой и новыми технологиями.

Водолей — это покровитель ученых, поэтому конкретно в этот день вы сможете с легкостью придумать что-нибудь новое.  

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Наступил второй лунный день, сегодня каждый человек имеет возможность создать свое будущее, конкретизируя собственные желания и возможности. Новый лунный цикл связан с построением архитектуры следующих тридцати дней. Плохое настроение противопоказано!

Напомним, 

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