Лунный гороскоп на 2 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея не следует посвящать контактам с государственными органами или высшим руководством. Зато вы можете продуктивно провести время в кругу своих единомышленников, например, на конференциях.

Время идеально подходит для любой интеллектуальной или творческой деятельности.

Наступил третий лунный день, его астрологи связывают с борьбой, напором, обострением конфликтных ситуаций с самыми близкими людьми. Желательно приложить усилия, сдержать эмоции, чтобы не испортить отношения с окружающими. Напряжение будет сопровождать весь день.

Напомним,