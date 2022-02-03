Лунный гороскоп на 3 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 3 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб астрологи советуют посвятить искусству, творческим занятиям, освоения живописи или, например, посещению галерей. Время считается благоприятным для контактов с высшим руководством.

Крайне благотворно на здоровье влияют любые процедуры, связанные с водой, например, бани и сауны.

Наступил четвертый лунный день, он обладает двойственной характеристикой. Может быть как позитивным, так и негативным. Все будет зависеть от вашего настроения и настроя. В любом случае следует воздержаться от скоропалительных решений.

Напомним,