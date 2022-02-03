Лунный гороскоп на 3 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
3 февраля 2022 00:20
Лунный гороскоп на 3 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.
лунных Рыб астрологи советуют посвятить искусству, творческим занятиям, освоения живописи или, например, посещению галерей. Время считается благоприятным для контактов с высшим руководством.
Крайне благотворно на здоровье влияют любые процедуры, связанные с водой, например, бани и сауны.
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Напомним,