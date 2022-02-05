Лунный гороскоп на 5 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

5 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 5 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

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Период лунного Овна несет в себе как возможности, так и опасности. Вы ощутите повышенную импульсивность, энергию важно направить в конструктивное русло, иначе можете ввязаться в конфликт или спровоцировать ссору.

Советуем отложить на несколько дней дела, которые требуют внимательного подхода или тщательной проработки.  

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Наступил шестой лунный день, он считается крайне благоприятным. У многих людей в ближайшие сутки будут возникать предчувствия, обострится интуиция, вы можете открыть в себе не совсем обычные, но интересные способности. Контакты налаживаются легко. 

Напомним,  

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