Лунный гороскоп на 5 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

Период лунного Овна несет в себе как возможности, так и опасности. Вы ощутите повышенную импульсивность, энергию важно направить в конструктивное русло, иначе можете ввязаться в конфликт или спровоцировать ссору.

Советуем отложить на несколько дней дела, которые требуют внимательного подхода или тщательной проработки.

Наступил шестой лунный день, он считается крайне благоприятным. У многих людей в ближайшие сутки будут возникать предчувствия, обострится интуиция, вы можете открыть в себе не совсем обычные, но интересные способности. Контакты налаживаются легко.

Напомним,