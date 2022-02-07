Лунный гороскоп на 7 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

7 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 7 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца приносит с собой материальную стабильность. Разобраться в делах будет легче, а при должном усердии и стабильности вы сможете успешно выполнить любую финансовую операцию. Благоприятное время для инвестирования.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью.  

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Наступил восьмой лунный день, он считается довольно сложным для общения с сослуживцами или партнерами. Не исключено, что старые дела, которые вы не завершили, всплывут именно сегодня.

На решение внезапных проблем придется потратить много времени. 

Напомним,  

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