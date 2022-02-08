Лунный гороскоп на 8 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

8 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 8 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца несет финансовую стабильность. В этот день лучше всего будут продвигаться дела, не связанные с риском, привычные и хорошо знакомые вам. Прибыль будет полностью соответствовать количеству проделанной работы. 

Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями. 

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Наступил девятый лунный день, его астрологи называют критическим. Необходимо подготовиться к борьбе с иллюзиями, обманом. Свои эмоции старайтесь держать при себе, даже если приходится общаться с токсическими личностями. Велика вероятность обострения конфликта. 

Напомним,  

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