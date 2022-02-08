Лунный гороскоп на 8 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 8 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

Период лунного Тельца несет финансовую стабильность. В этот день лучше всего будут продвигаться дела, не связанные с риском, привычные и хорошо знакомые вам. Прибыль будет полностью соответствовать количеству проделанной работы.

Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Наступил девятый лунный день, его астрологи называют критическим. Необходимо подготовиться к борьбе с иллюзиями, обманом. Свои эмоции старайтесь держать при себе, даже если приходится общаться с токсическими личностями. Велика вероятность обострения конфликта.

Напомним,