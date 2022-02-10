Лунный гороскоп на 10 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

10 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 10 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов считается подходящим для быстрых дел, которые требуют значительного количества энергии. Возросшая импульсивность может сделать вас склонным к риску, кроме того, возникнут проблемы с концентрацией внимания при работе с деталями.

Вы сможете без труда принять правильное решение в условиях ограниченного времени.  

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Наступил одиннадцатый лунный день, он считается позитивным и мощным. Сегодня можно пробовать реализовывать самые амбициозные планы, замыслы окажутся рабочими, а ваши мечты — реальными в будущем. Смело отправляйтесь в путешествие.

Напомним,  

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