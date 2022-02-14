Лунный гороскоп на 14 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

14 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 14 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

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Период лунного Рака считается подходящим для стабильной и отлаженной работы. Не стоит рисковать и  выбирать непроверенные пути решения проблем. Возрастет риск конфликтов как на работе, так и с близкими из-за эмоциональной чувствительности.

Продолжается неблагоприятный период для любых финансовых операций. 

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Наступил четырнадцатый лунный день, он благоприятный для важных начинаний. Если у вас есть предложения по работе или инициативы, касающиеся личной жизни, обязательно выскажите вслух. Не забывайте все хорошенько обдумать и взвесить. 

Напомним,  

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