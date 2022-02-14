Лунный гороскоп на 14 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
14 февраля 2022 00:10
Лунный гороскоп на 14 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Рак.
лунного Рака считается подходящим для стабильной и отлаженной работы. Не стоит рисковать и выбирать непроверенные пути решения проблем. Возрастет риск конфликтов как на работе, так и с близкими из-за эмоциональной чувствительности.
Продолжается неблагоприятный период для любых финансовых операций.
Напомним,