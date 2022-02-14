Лунный гороскоп на 14 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 14 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

Период лунного Рака считается подходящим для стабильной и отлаженной работы. Не стоит рисковать и выбирать непроверенные пути решения проблем. Возрастет риск конфликтов как на работе, так и с близкими из-за эмоциональной чувствительности.

Продолжается неблагоприятный период для любых финансовых операций.

Наступил четырнадцатый лунный день, он благоприятный для важных начинаний. Если у вас есть предложения по работе или инициативы, касающиеся личной жизни, обязательно выскажите вслух. Не забывайте все хорошенько обдумать и взвесить.

Напомним,