Актриса Ни шагу назад-2. На линии фронта Вероника Мишаева: Наш сериал о том, как война меняет людей
В субботу, 9 мая, в 15:00 телеканал «Интер» покажет премьеру 6-серийной военной драмы «Ни шагу назад-2. На линии фронта».
Вероника, чем вас заинтересовал сериал «Ни шагу назад-2. На линии фронта»?
Я смотрела первый сезон этой военной драмы. Это очень сильная история. О том, как война меняет людей. А второй сезон – еще более масштабный получился, сюжет затрагивает множество судеб, здесь больше персонажей.
Кого вы играете в этой военной драме?
Я играю деревенскую девушку Алесю, которая влюбилась в командира партизан Игната. Он женат, у него есть дети. Понятное дело, что такое осуждается в обществе, а особенно в то время, да еще и в селе. Так Алеся стала изгоем. Все женщины в селе сплочены, а она осталась сама по себе. Мужчины же все ушли на войну. К тому же она на 9 месяце беременности.
Получается, что ее возлюбленный ее бросил?
Он вернулся в семью, оставив ее в положении. Алеся вышла замуж, скрыв от мужа тот факт, что ребенок не от него. Но правду же не скроешь. Представьте, насколько может быть жестоким женское общество в отношении нее. Особенно в селе.
Вы осуждаете свою героиню?
Нет, я не осуждаю Алесю.
Приходилось чему-то учиться для съемок в военной драме?
Казусы на съемках были?
У нас была сцена, в которой я спасаю сына своего возлюбленного от немцев и возвращаю мальчика маме. Мы ехали на повозке и Алексей – так звали ребенка – спускался с лошади и бежал навстречу маме. Его крики очень напугали лошадь, и та принялась нестись с большой скоростью по полю вместе с повозкой, на которой сидела я и еще одна актриса. Нам пришлось на ходу спрыгивать.
Чем зрителя заинтересует второй сезон «Ни шагу назад-2. На линии фронта»? Почему бы вы рекомендовали его посмотреть?
Потому что этот фильм о войне, которая затронула всех – от мала до велика. В этом сериале масштабно раскрываются судьбы многих людей – мужчин, женщин, детей. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать, как раскрываются персонажи в таких непростых обстоятельствах.
Как вы думаете, молодежи сериал Ни шагу назад-2. На линии фронта также будет интересен?
Какие испытания ждут главных героев сериала «Ни шагу назад-2. На линии фронта»? Смотрите все 6 серий военной драмы 9 мая в 15:00 на телеканале «Интер» и на нашем сайте TV.UA.