Актриса Ни шагу назад-2. На линии фронта Вероника Мишаева: Наш сериал о том, как война меняет людей

В субботу, 9 мая, в 15:00 телеканал «Интер» покажет премьеру 6-серийной военной драмы «Ни шагу назад-2. На линии фронта».

Это продолжение истории о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне. Одну из ролей во втором сезоне сериала сыграла украинская актриса Вероника Мишаева. Накануне премьеры она рассказала TV.UA о съемках сериала, о казусах на съемочной площадке и о том, чему ей приходилось учиться для роли в этой военной драме.

Вероника, чем вас заинтересовал сериал «Ни шагу назад-2. На линии фронта»?

Я смотрела первый сезон этой военной драмы. Это очень сильная история. О том, как война меняет людей. А второй сезон – еще более масштабный получился, сюжет затрагивает множество судеб, здесь больше персонажей.

Кого вы играете в этой военной драме?

Я играю деревенскую девушку Алесю, которая влюбилась в командира партизан Игната. Он женат, у него есть дети. Понятное дело, что такое осуждается в обществе, а особенно в то время, да еще и в селе. Так Алеся стала изгоем. Все женщины в селе сплочены, а она осталась сама по себе. Мужчины же все ушли на войну. К тому же она на 9 месяце беременности.

Получается, что ее возлюбленный ее бросил?

Он вернулся в семью, оставив ее в положении. Алеся вышла замуж, скрыв от мужа тот факт, что ребенок не от него. Но правду же не скроешь. Представьте, насколько может быть жестоким женское общество в отношении нее. Особенно в селе.

Вы осуждаете свою героиню?

Нет, я не осуждаю Алесю.

Приходилось чему-то учиться для съемок в военной драме?

Моя героиня – талантливая художница: она рисует иконы и фрески в церкви. Мне важно было понимать весь процесс: как рисовать, как готовить краски из натуральных продуктов… Я училась всему этому. И это меня так увлекло, что даже после завершения съемок продолжаю рисовать. До этого никогда в жизни не рисовала, а теперь каждый день рисую.

Казусы на съемках были?

У нас была сцена, в которой я спасаю сына своего возлюбленного от немцев и возвращаю мальчика маме. Мы ехали на повозке и Алексей – так звали ребенка – спускался с лошади и бежал навстречу маме. Его крики очень напугали лошадь, и та принялась нестись с большой скоростью по полю вместе с повозкой, на которой сидела я и еще одна актриса. Нам пришлось на ходу спрыгивать.

Чем зрителя заинтересует второй сезон «Ни шагу назад-2. На линии фронта»? Почему бы вы рекомендовали его посмотреть?

Потому что этот фильм о войне, которая затронула всех – от мала до велика. В этом сериале масштабно раскрываются судьбы многих людей – мужчин, женщин, детей. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать, как раскрываются персонажи в таких непростых обстоятельствах.

Как вы думаете, молодежи сериал Ни шагу назад-2. На линии фронта также будет интересен?

Я думаю, что тема войны всегда будет актуальна. Сейчас же тоже не спокойные времена. Но если говорить о прошлом – еще есть люди, которые были свидетелями тех событий, которые сами воевали. Поэтому это откликается многим. И не только тем, кто воевал, но и их семьям, их детям, внукам, правнукам. Ведь почти каждую семью затронула война.

Какие испытания ждут главных героев сериала «Ни шагу назад-2. На линии фронта»? Смотрите все 6 серий военной драмы 9 мая в 15:00 на телеканале «Интер» и на нашем сайте TV.UA.