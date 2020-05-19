Иван Мелашенко: У нас в семье равноправие, близкое к идеалу

Актер шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Иван Мелашенко – счастливый папа двух детей.

Редакция TV.UA узнала, что изменилось в жизни актера с рождением дочери, как он проводит время с сыном, и как распределяются роли в семье при двух работающих родителях.

Ваня, как сочетать работу и семью так, чтобы уделять достаточно времени и близким, и любимому делу?

Это очень сложная задача, особенно, когда ты занимаешься любимым делом, и любимое дело хочет забрать тебя от любимой семьи. В этой ситуации работает только одно – планирование. Обязательные дни, которые ты посвящаешь близким, несмотря ни на какие дела и занятость. Неприкасаемые для работы дни – вот рецепт.

С появлением в твоей семье второго ребенка многое изменилось? У тебя прибавилось обязанностей и уменьшилось ночей, когда можно выспаться?

Обязанностей, конечно, прибавилось, в два раза. С другой стороны, к моменту появления второго ребенка ты уже обладаешь опытом, ты более эффективен, быстрее меняешь подгузник, быстрее готовишь кашу. Ты уже прокачанный папа второго уровня, так что успеваешь приблизительно, как и с одним. Затраты увеличились, вот это точно.

Вы с женой поровну распределяете обязанности по уходу за детьми или у вас другая схема в семье?

Да, жена работает, поэтому стараемся делить поровну. У нас в семье равноправие, близкое к идеалу.

Как ты считаешь, идеальная семья сегодня – это…

Любящие люди, которые слушают и слышат друг друга, способные меняться и находить компромиссы со своими близкими.

Скажи, как современный, папа, что входит в твои обязанности по уходу за ребенком и есть ли какие-то обязательства, которые лежат только на твоей жене?

Я готовлю завтрак, кормлю детей утром, собираю их на прогулку и в садик. Вечером, если успеваю приехать не поздно, играю, кормлю ужином, читаю книжку старшему, укладываю его спать. Распределение с женой в основном такое, что она больше с младшей, потому что она ее еще кормит, а я чаще со старшим. В остальном мы взаимозаменяемые.

Твоим самым неожиданным открытием в родительстве сына стало…

Самым неожиданным стала безграничная любовь сына. Сложно было представить себе раньше, что тебя кто-то может так любить – безотносительно твоих качеств, достижений и прочего. Просто, как папу.

А в родительстве дочери?

Открытия в родительстве дочери, я полагаю, еще впереди. Ей всего год, пока это младенец, еще не проявляет себя как дочь, дорогие платья покупать не требует.

Есть ли рецепт, как стать идеальным папой, у которого прекрасные отношения с детьми?

Проявлять любовь. Позволять детям выбирать самим, принимать решения, пускай, на твой взгляд, и неправильные.

Твои дети уже ходят на концерты «Мамахохотала»? Если нет, то с какого возраста ты советуешь брать детей к вам на выступления?

Старший сын был. Теперь иногда просит меня разговаривать с ним дедушкой из наших номеров. Но он мало чего понял. Детей лучше брать лет с 12-ти.

У твоих детей такое же отменное чувство юмора, как у папы? Как ты считаешь, если чувства юмора нет с детства – его можно в себе воспитать?

Не знаю, это сложный вопрос. Старший шутит, надеюсь, с чувством юмора будет все в порядке. Любые качества можно развить, если усердно этим заниматься.