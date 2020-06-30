Виталина Библив: Обожаю смешить людей

Ее призвание – создавать людям хорошее настроение. Сейчас Виталина Библив делает это в новых сериях ситкома «Выжить любой ценой» на канале ICTV

Спасибо Сердючке

Виталина, вы неоднократно рассказывали в интервью, что не хотели быть актрисой. Как же получилось, что все-таки выбрали именно эту профессию?

Я была творческим ребенком, но мысль быть актрисой меня не преследовала. Хотя люди в телевизоре очень нравились. Могла часами перед экраном в трусах и майке танцевать под музыку Валерия Леонтьева и что-то изображать. Сейчас уже понимаю, что это были мои первые детские этюды.

Актерский талант во мне открыла школьный педагог-координатор Инна Николаевна Пушкарева. Как-то она обратилась ко мне с просьбой помочь провести День учителя – сыграть Верку Сердючку. А я никогда такого не делала! Могла разве что спеть – да так, что рвала баян. Но спародировать Верку Сердючку?! Однако учительница настояла, мы попробовали – и знаете, первый блин был не комом! Получилось очень здорово. Могу сказать, что это была моя первая маленькая победа. Я моментально стала популярной в школе.

А до этого как относились сверстники?

Со мной мало кто дружил. Как правило, лидеры – красивые девочки с красивыми мальчиками, которые начали рано пить и курить, а у меня ничего подобного не было. Зато с девятого класса появились хорошие друзья. И желание стать актрисой разговорного жанра.

Не кошечка, а бурундук

Вы поступили в театральное училище. Почему не в институт?

На самом деле, мечтала об Институте культуры – Поплавский рекламу тогда делал дикую, приглашал учиться вместе с Ириной Билык, Наташей Могилевской, Юрком Юрченко. Конечно, и я там должна была быть – сидеть вместе с Билык за одной партой, как мне виделось. (Смеется.) Однако это были лихие 90-е. У моей семьи ни денег, ни связей, чтобы «пристроить» ребенка в институт. Поэтому пошла в областное училище культуры.

Не было обидно, что не можете воплотить свою мечту – учиться там, где хотите?

Как же! Очень досадно! Я хорошо училась в школе, мне для золотой медали буквально пары пятерок не хватило. Потому что все по той же коррупционной схеме – медали нужно было отдать другим детям. (Смеется.) Двоечники поступили в институты и академии, а я – в училище. Конечно, все надо мной смеялись. Сейчас же очень благодарна за это судьбе и понимаю, что именно училище подарило мне профессию и настоящих друзей.

Однако высшее образование вы все-таки получили – окончили институт им. И. Карпенко-Карого. Как попали туда?

Я хотела стать актрисой разговорного жанра и решила после училища пойти в эстрадно-цирковой колледж. Но мама сказала: «Доця, треба поступати в інститут, бо пенсія буде вища! Потрібна «корочка». Так совпало, что на дипломной работе меня заметил актер и театральный педагог Николай Рушковский – подошел и спросил, что здесь делаю. «Учусь», – отвечаю. А он: «Вам надо немедленно поступать в театральный институт». Я подала документы и попала на курс Леся Танюка.

Что стало точкой отсчета в карьере?

Училище. Хоть я и училась на режиссера массовых мероприятий, у нас были основы актерского мастерства. Там я начала проявлять себя как актриса. Очень кайфовала от того, что умею смешить людей. ??Ведь если нужно показывать животное, то это будет скорее бурундук, чем кошечка, а если предмет – то унитаз, а не расческа.

Женщина за забором

Главные роли в кино у вас появились не сразу. Очень тернистым получился путь к славе?

После института снялась в двух кинокартинах у Анатолия Матешко и Николая Каптана – у меня там были маленькие роли. Потом с 2003-го по 2009 год без конца ходила на пробы, и мне везде говорили: «Вы не подходите по типажу» или «Вы не медийная». Я задавала вопрос: «Как же можно стать медийной, если вы меня не снимаете?!». А не снимают потому, что не формат... Замкнутый круг!

Очень долго я снималась в массовке. Мои роли тогда были – «женщина 3», «женщина с козой», «женщина с ведром», «женщина за забором», «проститутка 2». И, знаете, благодаря такому опыту я стала той, кем есть сейчас.

Что помогло не опустить руки и продолжать ходить на кастинги?

Очень хороший пинок под зад дает Киев. Переезжаешь, а тебе нужно снимать жилье, что-то есть, покупать одежду. Тогда уже не думаешь, что какая-то роль для тебя, а какая-то – нет. Просто бесконечно бегаешь по кастингам и соглашаешься на любую работу. Я не отказывалась ни от чего! Даже работала на кейтеринге – делала бутерброды для съемочной группы. И не стесняюсь этого, это мой опыт.

Здравствуй и прощай, мой второй подбородок!

Сейчас вы служите в театре «Золотые ворота», играете в спектаклях агентства «Те-Арт», снимаетесь в популярных сериалах. Среди них два проекта «Дизель Студио» – ситком «Выжить любой ценой» и сериал «Папаньки-2». Как началось ваше сотрудничество?

Пригласили попробоваться на роль тещи в ситкоме «Выжить любой ценой». Сначала у меня было много вопросов, почему именно я. А когда поняла формат проекта – ситком и гротеск, – стало ясно, что это мое.

У нас была очень крутая команда, и я это говорю без лукавства. Всякое видела на съемках и, если мне что-то не нравится, обязательно об этом скажу. Но в «Дизель Студио» все работают в тандеме с актерами – обязательно поддержат, прислушаются, спросят, комфортно ли тебе… Красотень!

Скоро возобновляются съемки второго сезона «Выжить любой ценой». Что ждет зрителей в продолжении этой истории?

Наконец-то ремонт мы… так и не сделаем! (Смеется.) Будем продолжать жить вместе с детьми. Как обычно, моя Галина Федоровна будет «обожать» и «баловать» зятя Сашу (Александр Бережок). А из нового – приревнует своего Колю (Николай Боклан). Там такое будет происходить… Все перевернется вверх дном.

Вообще, семья Бережков – прекрасная семья. Мне бы хотелось иметь такую в жизни. Чтобы у всех было чувство юмора, чтобы все веселые, а если и ругаются, то никому не обидно. Помните, как в первом сезоне Саша привел собаку в дом, зная про тещину аллергию? Это же замечательно!

Кстати, во втором сезоне зрители наконец-то увидят квартиру Егора и узнают больше историй про него и Яну.

Образ тещи вам нравится?

Да, мне очень в нем комфортно. Единственный минус роли в том, что я все время держу подбородок опущенным, и у меня появляется второй… Вот не снималась два месяца, он «ушел». А к окончанию проекта появится снова.

А глава ОСББ по прозвищу Сом из второго сезона «Папанек» импонирует?

Раиса Романовна – интересная дама: бывший тренер женской волейбольной команды, умеет держать весь дом в своих руках. Делать ее порядочной мне было скучно, всегда хочется, чтобы персонажи получались нестандартными, поэтому у моей героини есть и свои плюсы, и минусы. Безусловно, она пытается сделать как лучше, но иногда перегибает палку. Она радикал! За этот напор ее боятся, но и уважают.

Пышка в белых лосинах

Когда Виктория Булитко участвовала в танцевальном проекте, вы активно поддержали ее, снимая видео со своими танцами и выкладывая в социальные сети. Почему отважились?

Конечно, я ее поддерживала. Мы же Викулей миллион лет знакомы! Буля для меня доця уже давно, потому что когда-то мы играли свекровь и невестку, а в ситкоме «Выжить любой ценой» я ее мама. Да и танцевать я люблю, было весело!

Если бы вас пригласили на подобное шоу, согласились бы?

Ой, такой каверзный вопрос! И хочется, и колется. (Смеется.) Мне кажется, как только выйду на паркет и сделаю пару па, это будет мой последний танец! Но опыт крутой. Так что, наверное, все же согласилась бы. По крайне мере, попробовала бы.

Танцевать умеете или пришлось бы учиться всему?

Вы знаете, меня же когда-то не взяли в танцевальную школу, потому что была толстой девочкой. Абсолютно непедагогично, я считаю. Тогда-то и меня появились комплексы по поводу собственной внешности. Потом я выросла и поняла, что никого и ничего не нужно бояться! И танцевать тоже.

Что помогло справиться с комплексами?

Умение смеяться над собой. Это огромная работа и не каждый так может. А жаль, ведь самоирония помогает недостатки превратить в достоинства

Интересно, можно ли научиться самоиронии?

Думаю, все приходит с опытом. Я тоже на вопрос о танцах могла с грустью сказать, что не хочу об этом говорить. Однако прекрасно помню себя в белых лосинах – такая себе милая пышка, прелесть же! Пусть бы ходил себе ребенок на эти танцы! Так нет, отказали. Когда ты не боишься своих недостатков, это заставляет людей сначала недоумевать, потом присматриваться к тебе, прислушиваться. В итоге никому и в голову не придет тебя обидеть.

Время собирать камни

Вы коллекционируете камни. Как это хобби появилось?

Все началось в 1996 году. Первый «экспонат» мне привезли из Германии. Вот вы, например, поедете в Обухов к бабушке, увидите камень – прихватите для меня. Или отправитесь в Антарктиду, а там из пингвина камешек выпал –- знаете, что с ним делать. (Смеется.) Это хобби я превратила в мечту. Когда буду строить дом, все камни высыплю в фундамент, и тогда весь мир будет у моих ног!

Как любите отдыхать?

По гороскопу я Весы, так что все зависит от настроения. Могу спать, а могу пойти к друзьям. Активный отдых не люблю, предпочту ему лежак возле моря. Столько активничаю на сцене и площадке, что в отпуске хочется просто покоя. Прошлой осенью удалось одной слетать в Египет на 10 дней в отель, где нет детей. Спала четверо суток! Иногда меня будили, я шла к пляжу и спала там. (Смеется.)

Итальянский в картинках

На карантине многие театры продолжали репетиции спектаклей в дистанционном режиме. Вы тоже работали?

Конечно! 31 октября у агентства «Те-Арт» премьера антрепризы «Верные жены». Так что осваиваем новые технологии – «зумимся». (Смеется)

И как впечатления от онлайн-репетиций?

Мне, как человеку тактильному и активному, неудобно. В Zoom (программа для группового видеообщения. – Прим. ред.) нельзя всем одновременно разговаривать, чтобы не было бардака. А я на репетиции хочу высказать мысль сразу же, как только она пришла мне в голову! Пока же до меня тут дойдет очередь, уже ничего не хочется.

Чем еще занимались на карантине?

Первую неделю спала без задних ног. Я была в шоке, что так могу.

Знаю, что многие рисуют, мастерят что-то, проходят многочисленные курсы… А я вот попробовала йогу для начинающих и уроки итальянского для детей! Мне нужно полгода, чтобы запомнить новое слово, поэтому изучаю его по картинкам. Так, кажется, легче.

Почему именно итальянский?

Я была в Риме, и мне там очень понравилось. Да и язык красивый. Хотелось бы приезжать в Италию и общаться свободно. Буду стараться.

Многие на карантине стали уделять больше внимания дому – облагораживать его, экспериментировать на кухне.

Да, как и все, наконец-то смогла навести порядки в квартире! А готовить любила всегда, но теперь стала чаще. Рядом со мной живут родственники, так я им постоянно что-то под дверь приношу: то борщ зеленый, то блинчики…

Уверена, мы будем вспоминать этот карантин как золотое время. Так просили отдыха – и вот, пожалуйста! Мне кажется, теперь многие перейдут на дистанционное обучение и работу. Зачем куда-то ездить, если ты можешь сделать все дома и еще сэкономить время? Это очень удобно!

Текст: Ольга Владимирова