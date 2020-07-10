Дэвид Гарретт: скромный гений

1 октября в киевском НДИ «Украина» в рамках мирового турне с новой программой в жанре «кроссовер» UNLIMITED LIVE выступит немецкий скрипач Дэвид Гарретт.

Так он решил отпраздновать 10-летие своего творчества.

Скрипке 39-летний музыкант посвятил… практически всю свою жизнь. Впервые взял инструмент в руки в 4 года – правда, не собственный, а тот который папа подарил старшему брату. В 5 лет выиграл музыкальный конкурс в родном Ахене. С тех пор, пожалуй, не было и года без серьезных достижений в творчестве. Дэвид так впечатлил своей виртуозной игрой президента Германии, что тот подарил 11-летнему мальчику скрипку Страдивари. А известная звукозаписывающая студия даже предложила 13-летнему гению эксклюзивный контракт – никогда ранее она не подписывала подобного с такими молодыми музыкантами.

Со временем Гарретт усовершенствовал музыкальный стиль, попробовал себя в качестве актера и модели, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Но, как утверждает, больше всего гордится тем, что не зазвездился.

Поражение – залог успеха

Дэвид, в вашей биографии сплошь творческие успехи, концерты и титулы. И так – начиная с четырехлетнего возраста. Какие яркие воспоминания, кроме музыки, остались в памяти из детства?

Первое, что приходит на ум, – те прекрасные годы, которые провел в компании старшего брата. Мы были с ним очень дружны и почти все время играли вместе – в саду или дома. Для меня это одни из самых теплых и памятных воспоминаний того периода.

Помните момент, когда осознали, что стали знаменитостью?

Нет. Я просто никогда не обращал на это внимания.

Быть лучшим – круто и почетно. Но это и большая ответственность – нельзя сбавлять обороты, сегодня быть хуже, чем вчера. Не случалось нервных срывов и депрессий из-за того, что казалось, будто у вас все плохо, что-то не получается, из-за страха, что вас забудут?

Я не страдаю звездной болезнью и не боюсь потерять популярность – слава для меня не главное. Думаю, любой артист делает музыку в первую очередь для себя. А иначе он никогда не сможет быть счастлив. Конечно, найти и завоевать свою аудиторию – тоже большое счастье. Однако количество слушателей для меня не слишком важно. Скажем так: я радуюсь, если моя музыка приносит удовольствие хотя бы одному человеку.

О ваших достижениях известно много. А поражения были?

Разумеется! У всех в жизни случаются плохие и хорошие дни. Скажу больше: если не было поражений в прошлом, как можно добиться успеха в будущем? Чтобы достичь совершенства, надо постоянно улучшать то, что, возможно, не сразу получается идеально. Иногда провал нужен именно для того, чтобы вырасти.

Муза ни при чем

Преуспеть в чем бы то ни было можно только в случае, если отдаешься этому делу сполна, не распыляешься ни на что. Что вы принесли в жертву музыке? От чего отказались?

Думаю, это огромное количество времени, которое я посвятил любимому делу. Например, так всегда было в детстве, когда выбирал музыку, а не игры. Она была в приоритете в подростковом возрасте и остается сейчас. Но иначе и быть не могло. Скрипка – весьма сложный инструмент; чтобы хорошо играть, нужно много работать. Очень много. Хотя если ты действительно любишь то, чем занимаешься, на это совсем не жаль ни времени, ни усилий.

Хотя в принципе я не называл бы время, которое трачу на музыку, чем-то жертвенным. Моя жизнь полна преимуществ и прекрасных вещей. О такой судьбе мечтают миллионы. Да, конечно, приходится потрудиться, но я определенно верю, что мои успехи стоят потраченного времени.

Считается, что у творческого человека должна быть муза. Кто вас вдохновляет, когда в личной жизни образовывается пустота?

Не совсем согласен с этим утверждением. Нужно иметь ясный ум и хорошее здоровье, тогда и вдохновение будет. Оно идет изнутри, а не приходит снаружи. По крайней мере, так я себя чувствую. И муза тут ни при чем.

К роскоши не стремлюсь

Вы очень много гастролируете. Где ваш дом?

Все очень просто: я чувствую себя как дома, когда рядом есть люди, которые мне небезразличны. А место не так уж и важно.

И все-таки – как он выглядит? Это большой особняк за высоким забором, напичканный видеокамерами, украшенный картинами знаменитых художников на стенах, с многочисленной прислугой? Или квартира в стиле хай-тек?

(Смеется.) Ни то, ни другое. Он больше похож на дом из голливудских фильмов. А если серьезно, мне нравится жить вполне обычной жизнью. У меня есть квартира в Берлине и еще одна в Нью-Йорке, но ни одну их них нельзя назвать элитной или роскошной. К этому совершенно не стремлюсь.

Как-то вы сказали, что если бы не стали музыкантом, скорее всего, были бы архитектором. Чем привлекает эта профессия? Может, хорошо рисуете?

Я люблю структурность во всем. Мне кажется, чтобы быть музыкантом, тоже нужно иметь очень структурированный ум – такой же, как у архитектора. Он должен видеть проект объемно, так сказать – общую картину, и при этом замечать самые мелкие детали.

Что вы поставили бы в списке своих интересов после музыки?

Мне нравится познавать мир – даже просто когда иду по улице. И открывать для себя что-то новое: знакомиться с новыми культурами, людьми, едой. Одним словом, всем, что заставляет испытывать то же свежее любопытство, что я ощущал, будучи ребенком.

Дэвид, вы в отличной физической форме. Много внимания уделяете спорту?

Спасибо, я действительно веду активный образ жизни. И стараюсь прислушиваться к своему организму. Поэтому если чувствую, что тело нуждается в серьезной нагрузке, иду в зал и даю ему ее.

Кроме музыки что считаете своим главным достижением в жизни?

Наверное, это прозвучит странно, но благодаря успеху я стал скромнее. И мне это в себе нравится.

Текст: Людмила Козаренко