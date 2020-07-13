Тарас Цымбалюк: Я никогда не хотел стать полицейским

Сериал «СуперКопы» о жизни простых украинских полицейских возвращается на НЛО TV! Пока съемки нового сезона в самом разгаре мы пообщались с одним из главных персонажей сериала – Тарасом Цымбалюком.

Актер Тарас Цымбалюк рассказал о трансформации своего персонажа Степы Баранова и случаях, когда ему приходилось сталкиваться с реальной полицией.

Тарас, как вам было вернуться вновь на съемочную площадку «СуперКопов»?

Я получил колоссальное удовольствие от того, что вновь возобновили съемки «СуперКопов». Я соскучился по этому материалу, потому что это пока единственный полноценный ситком в Украине. Еще соскучился по легкости жанра, прекрасному коллективу – это единственный проект, который подарил мне большое количество людей, которые фигурируют в моей жизни.

Вы с коллегами по сериалу успели подружиться? С кем сдружились больше всего?

Я сдружился со многими людьми со съемочной площадки – это Сережа Куда, Паша Тупиков, Оля Сторожук, Андрей Бурым, Алиса Клюшкина.

Вы никогда не хотели стать полицейским?

Я никогда не хотел стать полицейским. Но я очень уважаю хороших полицейских, которые работают над своей физической формой и одновременно развивают свои умственные способности.

Что почувствовали, когда прочитали сценарий нового сезона «СуперКопов»?

Без всякого преувеличения новый сезон «СуперКопов» еще лучше, чем предыдущий. Я рад, что команде сценаристов удалось сделать сценарий хорошим, смешным, лаконичным. Также, немного освежили состав команды. Теперь от нас зависит, хорошо и смешно это снять и сыграть (улыбается).

Чем ваш герой в сериале похож на реального Тараса Цымбалюка?

Конечно, зрители ожидают ребрендинг моего героя Степана Баранова (улыбается). Мой Степа обрастет новыми атрибутами: теперь он будет носить усы. А еще Степан вернулся из АТО, он стал более сознательным гражданином своей страны, закаленным внутри. Степан станет более внезапным для зрителя (в хорошем смысле этого слова).

Каждый актер привносит частичку себя, когда формирует стержень своего персонажа. Мне очень нравится, что Степа за правду – это единственное, что меня очень роднит с моим персонажем.

Вам приходилось в реальной жизни сталкиваться с полицией?

Меня несколько раз узнавали полицейские. Пара из них были фанатами сериала «СуперКопы». То есть, мои «стычки» были на почве «А можно с вами сфотографироваться?». Я могу назвать себя законопослушным гражданином, поэтому ко мне сложно найти претензии.

Почему зрителям нужно смотреть новый сезон «СуперКопов»?

У «СуперКопов» уже есть сильная аудитория, которая не забывает нас. Она постоянно пишет нам и на канал, и ждет новые серии – это безумно приятно! Новым зрителям хочу сказать, что этот ситком учит быть сильным, законопослушным, культивировать в себе чувство юмора. Я могу назвать «СуперКопы» социальным сериалом. Если вы скучаете по легкости жанра и хотите поднять себе настроение – вам сюда. Заранее выражаю благодарность зрителям, которые станут нашими новыми фанатами, поэтому присоединяйтесь к просмотру!