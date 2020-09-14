Актер сериала «Реальная мистика» Вячеслав Николенко: Мы очень переживали, чтобы не заболеть

С 14 сентября на канале «Украина» стартует новый сезон сериала «Реальная мистика». Андрей Дебрин с командой снова выходит на тропы войны со злом.

В продолжении истории появится новый персонаж, который будет играть в ней далеко не последнюю роль. Как попал в «Реальную мистику», о любви к путешествиям, и чем его привлекает Нью-Йорк, актер Вячеслав Николенко рассказал в эксклюзивном интервью.

Как проходили ваши пробы на роль в «Реальной мистике»?

Меня позвали на телеканал «Украина», и я записал пробы, в том числе с Андреем Дебриным в паре. На следующий день мне позвонили и сказали: «У вас завтра съемка». Персонаж, когда я понял, как его представляют творческие, внешне очень на меня похож. Поэтому я думаю, этот факт сыграл важную роль. Поэтому меня утвердили.

Чем вам интересно играть этого героя?

Тем, что он может быть разным. Есть момент загадочности, я представляю человека от власти, он дает задание группе, которая работает с мистическими событиями. Мне очень часто попадаются персонажи именно такие: жесткие и серьезные. Но на самом деле, я очень веселый и добрый человек.

Перед тем, как мир закрыл свои границы, вы с семьей успели отдохнуть в Испании. Чем она вас поразила?

Испания в моей жизни одно из самых ярких впечатлений. Мы путешествуем с семьей по разным странам. Но Испания запомнилась невероятным собором - Храм Святого Семейства, в котором Гауди создал невероятную, фантастическую мозаику и вообще атмосферу. Просто не хотелось из него уходить. Мы много ходили в музеи. Смотрели на картины, посетили музеи Прадо, Тиссен-Борнемиса, музей современного искусства в Мадриде. Я актер, моя жена театральный режиссер, и нам было интересно за всем этим наблюдать. Даже нам посчастливилось попасть на карнавал в Мадриде. Стали свидетелями похорон сардины. Это у них такая традиция, берут сардины и хоронят. Мы это увидели, как тусовку, на которой веселится не только молодежь, но и многие пожилые люди, которые переодеваются в костюмы. Все веселятся, танцуют, поют, было невероятно. Мы ради этого события за полгода покупали билеты. Смотрели, что будет интересного именно в этот момент в Мадриде и поняли, что будет карнавал.

Ваше путешествие было перед началом карантина. Не было проблем с возвращением домой?

В нашем случае мы не попали в какую-то историю. Потому что вылетели 21 февраля оттуда, и почти через неделю там начался жесткий карантин. Поэтому нам просто повезло. Мы очень переживали, чтобы не заболеть. Первые две недели пристально прислушивались к своему организму. Потом поняли, что мы здоровы.

Вы часто путешествуете на авто. Как вообще планируете отпуск?

Сначала ездили по путевкам. Первой была Турция с All inclusive. Но дальше мы уже начали планировать более сложные путешествия. Могли отдельно билеты купить, снять жилье. Когда были в Греции, то брали в аренду машину и ездили просто по горам. Пол Греции могли так проехать. С одного побережья на другое. Машина открывает другие горизонты и возможности. В Испании не брали авто, потому что там с парковкой сложно. Машиной ездили в Болгарию на море. Проложили маршрут так, чтобы попасть в замок Дракулы. Но нам не повезло, мы приехали слишком поздно. Обязательно пытаемся взять новую экскурсию, которая нам расскажет что-то о стране и культуре. Мы стараемся планировать, чтобы было и удобно, и по бюджету комфортно. Поняли, что если не отдыхать, если не искать новые впечатления, то жизнь становится сложнее. Надо себе такие разгрузки делать.

Что привозите из таких путешествий?

Пытаемся взять впечатление именно от страны. Конечно, в первую очередь, это какие-то гастрономические вещи. Были в Венгрии, там ели традиционный гуляш. В Молдавию мы не ездили, но если поедем, то посетим винные погреба. В Греции понравился их известный на весь мир салат, но там есть и другие не менее вкусные блюда. Масло, оливки невероятного размера. В Испании пробовали поленту. Обязательно стараемся привезти из каждого путешествия не какой магнитик, а именно вещь, которая будет служить. Однажды мы привезли коврик. Специи привозим. В Испании в туристическом месте купили очень интересный подсвечник из мозаики, в стиле Гауди.

Сейчас, когда нет возможности поехать за границу, путешествуете по Украине?

Да, очень любим просто ездить по стране на машине. Были в горах. Купались в чанах, которые ставят на огонь, бросают туда ветки, и ты варишься в этом котле.

Как ощущения?

На первый взгляд, думаю, Боже, я буду как шашлык или какой-то суп. Но в какой-то момент, когда вода начинает прогреваться - это интересное ощущение. Там снизу огонь, тебя накаляет. И потом идешь в холодную воду. У нас с семьей в отношении путешествий нет насиженных мест. Мы любим путешествовать в Ровно. Одесса сегодня переполнена людьми. Не любим, когда очень много народа.

Есть место, куда мечтаете поехать? Например, Новая Зеландия.

Я хочу съездить в Нью-Йорк. Мне интересны «Каменные джунгли», Централ парк, этот невероятный остров среди города. Супруга не очень любит все эти урбанистические пейзажи. Кстати, поэтому мы пока туда не ездим. Тем более, что еще очень трудно визу получить, и есть много других нюансов.