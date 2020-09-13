На канале ТЕТ неделя крутых голливудских фильмов
С понедельника по пятницу в 21:15 на телеканале ТЕТ показывают голливудские зрелищные фильмы.
Во вторник в 21:15 телезрители увидят фильм «Соучастник». Макс — хороший таксист с чистой репутацией. Каждый день он просыпается, добросовестно выполняет свою работу и мечтает. Однажды случайный попутчик изменит жизнь главного героя навсегда. Макс станет соучастником преступления...
На четверг ТЕТ приготовил фильм «Мне бы в небо», который телезрители увидят в 21:15. У каждого свой путь. Кто-то хочет строить карьеру, а кто-то посвятить себя семье. Конечно, встречаются и те, кто пытается совместить несовместимое, но на самом деле это — иллюзия. Всегда приходится выбирать, что-то одно всегда перевешивает...
А уже в пятницу в 21:15 на ТЕТ покажут фильм «Союзники». Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Офицер канадской разведки Макс Ватан, выполняя секретное задание, встречается с француженкой Марианн Босежур. После успешного завершения миссии они женятся и переезжают в Лондон. Через год Макс узнает, что Марианн подозревают в связях с немецкой разведкой. Ему приходит приказ или доказать невиновность жены, или убить ее...
Чтобы каждый вечер был незабываемым, включайте фильмы на ТЕТ с понедельника по пятницу в 21:15.