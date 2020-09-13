На канале ТЕТ неделя крутых голливудских фильмов

С понедельника по пятницу в 21:15 на телеканале ТЕТ показывают голливудские зрелищные фильмы.

Чтобы обеспечить себя впечатлениями на вечер, ужевключайте “Орлиный глаз” на ТЕТ. Фильм расскажет историю братьев-близнецов, которые живут совершенно разными жизнями — один хочет добиться успеха, а второй зря прожигает свою жизнь. Но приходит время — первый брат погибает при странных обстоятельствах, а второму приходится взяться за ум и вместе с матерью защищать свою честь и достоинство. Ведь после смерти брата их считают террористами...

Во вторник в 21:15 телезрители увидят фильм «Соучастник». Макс — хороший таксист с чистой репутацией. Каждый день он просыпается, добросовестно выполняет свою работу и мечтает. Однажды случайный попутчик изменит жизнь главного героя навсегда. Макс станет соучастником преступления...

в 21:15 на ТЕТ покажут фильм «Звездная пыль». В маленьком английском поселке жители уже много лет не выходят за старую кирпичную стену. Но однажды молодой юноша Тристан Торн видит падающую звезду и обещает своей девушке подарить ее в честь предстоящей свадьбы. За стеной его ждут невероятные приключения и встреча с разными существами — коварными ведьмами, потомками могущественного короля, капитаном пиратского воздушного корабля ... В этом путешествии он заново обретет себя.

На четверг ТЕТ приготовил фильм «Мне бы в небо», который телезрители увидят в 21:15. У каждого свой путь. Кто-то хочет строить карьеру, а кто-то посвятить себя семье. Конечно, встречаются и те, кто пытается совместить несовместимое, но на самом деле это — иллюзия. Всегда приходится выбирать, что-то одно всегда перевешивает...

А уже в пятницу в 21:15 на ТЕТ покажут фильм «Союзники». Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Офицер канадской разведки Макс Ватан, выполняя секретное задание, встречается с француженкой Марианн Босежур. После успешного завершения миссии они женятся и переезжают в Лондон. Через год Макс узнает, что Марианн подозревают в связях с немецкой разведкой. Ему приходит приказ или доказать невиновность жены, или убить ее...

Чтобы каждый вечер был незабываемым, включайте фильмы на ТЕТ с понедельника по пятницу в 21:15.