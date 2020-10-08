Сесиль Буа: Я вложила в образ детектива Ренуар много себя

Интервью с Сесиль Буа — актрисой сериала "Детектив Ренуар".

Уже в это воскресенье, 11 октября, в 17:45 на "Интере" состоится премьера одного из самых ярких и необычных французских детективных сериалов " Детектив Ренуар ". Это многосерийная история о неординарной женщине – многодетной маме и офицере полиции, которая с легкостью бросает вызов преступникам, сложным жизненным обстоятельствам и даже самой себе. Накануне премьеры TV.UA задал несколько вопросов исполнительнице главной роли - актрисе Сесиль Буа.

Сесиль, сериал стал очень популярным - его транслировали в 60 странах! А как вам игралось в этой роли?

Роль детектива Ренуар мне очень понравилась. Моя героиня испытывает много трудностей как в профессиональной, так и в личной жизни. Но ей удается адаптироваться ко всему, решать самые неожиданные проблемы и расследовать преступления, с которыми не могут справиться другие. Поэтому она вызывает симпатию зрителей. А еще своими неидеальными формами эта многодетная мама дает понять миллионам женщин по всему миру, что красота – в несовершенстве. Работа над образом Кандис и во мне раскрыла женственность, которую до этого я в себе не подозревала, придала мне уверенности и научила любить себя такой, какая я есть.

Смогли ли вы что-то привнести в ее образ от себя?

Я вложила в образ детектива Ренуар много себя, несмотря на то, что мы очень разные. В отличие от моей героини, у меня нет четверых детей, я не мать-одиночка. И я не путешествовала так много, как Кэндис - я вообще из тех, кого называют домоседами. К тому же, я менее сумасшедшая, чем она - веду более размеренный образ жизни.

А в чем вы тогда похожи?

Я разделяю с Кандис такие понятия, как независимость, свобода и фантазия.

Правда, что в сериале вам пришлось сыграть в пикантных сценах?

Да, в одной из серий моя героиня попытается соблазнить полицейского, в которого влюбилась. И применит для этого достаточно необычный метод - стриптиз!

Учитывая большое количество сезонов "Детектива Ренуар", не надоедает ли вам работать в этом образе?

Вы знаете, я до сих пор испытываю удовольствие, когда появляюсь в образе Ренуар. Не скажу, что все съемочные дни у нас проходят легко и радостно - бывали периоды, когда я просто от всего уставала. Но, несмотря на это, я все равно счастлива. Возвращаясь на съемочную площадку, я понимаю, что это место, где мне хорошо. Чтобы там не происходило.