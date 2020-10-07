Детектив Ренуар на Интере: так преступления еще никто не раскрывал!

В воскресенье, 11 октября, в 17:45 на телеканале «Интер» – премьера одного из самых ярких и необычных французских детективных сериалов – «Детектив Ренуар» (оригинальное название – Candice Renoir).

Это многосерийная история о неординарной женщине – многодетной маме и офицере полиции, которая с легкостью бросает вызов преступникам, сложным жизненным обстоятельствам и даже самой себе.

Главная героиня – майор парижской уголовной полиции и мама четырех детей Кандис Ренуар. После 10-летнего перерыва она возвращается на службу. Ее назначают начальником отдела в городе Монпелье на юге Франции. Кандис предстоит освоиться на новой должности в провинции, разобраться в новых технических средствах и найти общий язык с коллегами, которые недовольны, что ими руководит «импульсивная блондинка». Да еще и дети доставляют множество хлопот, ведь после развода с мужем женщина воспитывает их сама. Зато благодаря своей экстравагантности, неординарному мышлению, богатому жизненному опыту, познаниям в психологии и прекрасной интуиции Кандис Ренуар расследует преступления, которые не удается раскрыть другим детективам. Она может сбить подозреваемого с толку только одним своим внешним видом и обезоруживающей улыбкой, разговорить свидетеля с помощью женского журнала или определить время убийства по степени готовности шашлыков. Так преступления еще никто не раскрывал!

Каждая серия – отдельное полицейское расследование. Но охота за преступниками в «Детективе Ренуар» переплетается с семейными и любовными приключениями главной героини. Авторы картины говорят, что это семейное кино, которое сочетает в себе детектив и комедию. А еще – хотя в сериале реалистично показаны расследования преступлений, на экране зрители не увидят откровенных сцен насилия.

«Нам хотелось создать в кадре атмосферу, полностью противоположную обычным детективным сериалам, – рассказывает Кристоф Душан, один из режиссеров сериала. – Мы решили, что все главные персонажи в картине должны быть милыми, включая тех, кто ненавидит Кандис и кто ей всегда противоречит. В нашем фильме даже антагонисты привлекательные. И конфликты между ними не должны восприниматься как беспричинное зло или противостояние из принципа, это больше противодействие идеалов. Например, подчиненные Кандис без восторга воспринимают ее назначение, они не всегда понимают ход ее мыслей или причины тех или иных поступков, но в то же время они очарованы этой неординарной женщиной. Как, я уверен, будут очарованы и телезрители».

В главной роли – Сесиль Буа, также в картине снялись Рафаэль Лангле, Мамед Арески, Гайя Верней, Дельфин Риш, Самира Лаккаб.

«Роль детектива Кандис мне очень понравилась, – признается актриса Сесиль Буа. – Моя героиня испытывает много трудностей как в профессиональной, так и в личной жизни. Но ей удается адаптироваться ко всему, решать самые неожиданные проблемы и расследовать преступления, с которыми не могут справиться другие. Поэтому она вызывает симпатию зрителей. А еще своими неидеальными формами эта многодетная мама дает понять миллионам женщин по всему миру, что красота – в несовершенстве. Работа над образом Кандис и во мне раскрыла женственность, которую до этого я в себе не подозревала, придала мне уверенности и научила любить себя такой, какая я есть».

Кстати, Сесиль, как и ее героиня, начала съемки в «Детективе Ренуар» после перерыва в работе, связанного с воспитанием детей. На кастинг сериала она пришла вскоре после рождения второго ребенка и еще не успела вернуться в форму, но получила роль – в том числе и благодаря лишним килограммам.

Действие сериала происходит на юге Франции. Снимают «Детектива Ренуар» в живописных городах на побережье Средиземного моря – Сете, Монпелье, Мезе, Бузиге, а также в старинном Ниме, известном своими архитектурными памятниками. Так что, помимо захватывающего сюжета, телезрители смогут наслаждаться еще и красочными пейзажами.

Уже снято 8 сезонов сериала и как раз идет работа над девятым. Правда, съемочный процесс пришлось на некоторое время приостановить из-за того, что исполнительница главной роли Сесиль Буа заболела Covid-19. Но актриса уже выздоровела, и сейчас съемки новых серий в самом разгаре.

После выхода на экраны «Детектив Ренуар» полюбился зрителям не только во Франции, но и по всему миру – сериал был показан более чем в 60 странах. В 2019 году многосерийный детектив был признан лучшим французским сериалом и награжден премией «Золотые Пиренеи» на фестивале телевизионных проектов в Люшоне, а в 2018-м удостоен награды «Золотая птица» как лучший сериал на Seoul International Drama Awards в Южной Корее. Теперь с детективом Ренуар смогут познакомиться и украинские телезрители.

Сможет ли Кандис Ренуар доказать свой профессионализм и завоевывать уважение коллег? И при этом остаться хорошей мамой и устроить личную жизнь? Смотрите сериал «Детектив Ренуар» с 11 октября по воскресеньям в 17:45 на «Интере».