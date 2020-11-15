В воскресенье, 15 ноября, в 17:10 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Семейный портрет» производства компании Filmstream и канала «Украина».

Новый фильм расскажет историю родных братьев, которых, помимо семейных отношений, связывает и криминальная тайна. Одну из главных ролей в картине исполнил актер Петр Рыков . С нами в интервью он поделился не только мыслями о новой для себя роли автомеханика, но и советами, как начинающему актеру попасть в кино.

Петр, о чем история «Семейный портрет»?

Для меня – о братьях. Все крутится вокруг семейств Быковых и Крыловых. Но гвоздем являются именно мой герой Федор и его старший брат Артем. Братья Быковы из простой семьи. Мой персонаж Федор – обычный человек, всю жизнь рядом с машинами, он хорош в электронике. В своем деле понимает, что меня всегда радует, когда герои разбираются в своем деле, это сразу к ним располагает и есть, от чего оттолкнуться. Это достаточно основательный парень, но он младший брат. И это, как мне кажется, откладывает отпечаток и на их взаимоотношения, и на сюжет в целом.

Меняется ли ваш герой с развитием сюжета?

По-моему, это один из тех случаев, когда ничего не меняется. Каким был – таким и останется, никаких пошатнувших его вселенную открытий не было. Федя вертится в своем мире, понимает, на каком месте он находится, про брата своего тоже он всегда все знал. Мне нравится это. Я считаю, что люди вообще не меняются.

Что у вас общего с вашим персонажем?

Наверно, как раз то, что мало что в окружающем мире меняется, несмотря на то, что проходит время, люди набираются опыта. У меня с юности были какие-то представления и по мере накопления опыта они подтверждались. Не могу вспомнить такого, чтобы для меня что-то было невероятным открытием. Наверно, такой характер. Есть простота какая-то в нем и во мне.

Сложно ли было воплощаться в роль?

Я мало кого знал из группы и, честно говоря, больше волновался, кто будет моим старшим братом. Несмотря на то, что там происходят события серьезные, самое основное – это брат. Федя и Артем разные. Сходство, как мне кажется, в том, что они могли бы быть лихими людьми. Классические два брата-разбойника. Конечно, многие будут считать одного хуже, а второго – лучше. Но на мой взгляд, один за другим постоянно идет, и что бы не происходило, они где-то хотят подгадить друг другу. Вообще они оба достаточно жесткие и колкие, каждый по-разному, но это их объединяет. Для меня это было самым интересным в этой истории. Федя на самом деле – не жертва брата, которая поддается его влиянию. Он имеет представление о том, на что идет. О брате у него никаких иллюзий нет. Правда, он поступает очень прямо, что многим не по душе.

Мне действительно интересно, что скажет зритель, посмотрев эту историю, потому что Федя мне нравится, такого героя у меня еще не было. Любопытно, срослось или нет. Так что посмотрите и расскажите мне потом.

Как вам работалось с Артуром Логаем - вашим экранным братом?

Хорошо работалось. Мы нормально разговаривали и по своим делам. Это всегда приятно, когда ты можешь поговорить. У меня есть такое, когда начинаю с кем-то что-то обсуждать, некоторым кажется, что я немножечко больше распространяюсь, чем нужно, начинаю подавлять. Но у меня такая интонация, ничего с ней поделать не могу, педагогических способностей ноль. Артур, кстати, очень спокойно к этому отнесся, бодро и весело.

С режиссером Николаем Михайловым быстро нашли общий язык?

Да. Я вообще остался в восторге от операторской группы. Я не знаю их предысторию, но мне кажется, у них с оператором Анатолием Сахно такой хороший тандем, люди спокойно договариваются друг с другом, без суеты и паники. Это очень приятно. Мне, тем более, как ВГИКовцу, что я учился в нужной компании.

Что посоветуете начинающим актерам, которые мечтают попасть в кино?

Ой, очень много начинающих актеров могли бы еще посоветовать мне, как попасть в кино (смеется). Я не такой большой специалист. Как попадал я? У меня не было никаких связей, подвязок или приглашений типа «Давай подучись, и мы тебя сразу в обойму возьмем». Ничего подобного. Я понимал, что мне нужно попасть в эту среду, начинать, с чего начинается, какая дверь открывается. Все равно начинать тяжело, как бы там не было. Если ты хочешь заниматься делом, а не просто бабло рубить. Всегда, если есть способности, желание, это в конце концов будет замечено. По крайне мере, не будет стыдно смотреть в глаза.

Если есть возможность, конечно, учиться. И не нужно забывать себя. Потому что многие в начале пути теряются. Это какие-то неправильные ориентиры. Нужно быть более открытыми и свободными, спокойными. Понимать, что происходит вокруг. Не без объективности, это тоже нужно. Я поступил в театральный в 28 и понимаю, что люди, который пришли в 17, им привито уже, что есть дистанция, и они это с удовольствием несут. Хотя с точки зрения процесса и производства я не совсем понимаю, чем отличаюсь от, скажем Светика, которая, кстати, спит на 4-6 часов меньше, чем я. Труд надо уважать и свой, и чужой. И как-нибудь жизнь вынесет.

Смотрите премьеру фильма «Семейный портрет» в воскресенье, 15 ноября, в 17:10 на канале «Украина».