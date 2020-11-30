Известный украинский актер переболел коронавирусом: сдавал два теста - оба положительных

Все больше знаменитостей говорят о том, что переболели или сейчас болеют COVID-19.

Актер шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Игорь Рева тоже заразился коронавирусом. Мы спросили у него, как прошло лечение, и с какими осложнениями он столкнулся в процессе.

Игорь, как ты узнал о том, что заболел Covid-19? Которые были симптомы?

Это было во вторник. Утром почувствовал боль в горле и заложенность носа. Подумал, просто простудился. Но к обеду поднялась температура, поэтому сразу записался на тест. На следующий день результат уже был у меня.

Как происходило лечение? Как чувствовал себя все это время?

Я был один. Жена с сыном поехали к родителям. Но в конце концов это их не спасло: они тоже переболели. Все дни я был дома, кроме случаев, когда надо было ехать в больницу. У меня был сильный кашель, была необходимость делать КТ (компьютерная томография, – ред.). К счастью, все было ок, и я «обошелся» только 4-дневной температурой.

За медицинской помощью ты обращался в частную или государственную клинику?

В государственную. Но параллельно онлайн общался еще с одним врачом, который меня консультировал. КТ делал в частной, в государственной не было мест.

Что было для тебя самым сложным за весь период лечения?

Самым сложным во время лечения COVID-19 было так долго сидеть дома. Я люблю движ. Не в плане «тусовки», а в плане работы, когда что-то происходит. Четыре стены для меня – это ад!

Во время лечения ты работал удаленно или полностью остановил всю деятельность?

Пробовал работать, но с температурой и ломотой в теле не очень получалось. Под конец изоляции все нормализовалось и получилось немного поработать.

Что почувствовал, когда после лечения получил наконец отрицательный тест на коронавирус?

Тест, который я сдал через 2 недели после первого теста, вновь оказался положительным. И это было полное разочарование! Я чувствовал себя нормально и очень хотел работать. Но, к сожалению, пришлось еще неделю сидеть на изоляции, я потенциально мог кого-то заразить. Третий мой тест оказался отрицательным, и я был самым счастливым человеком!