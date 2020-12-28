Максим Сикора: Нужно всегда помнить о том, что любовь – это магия

Недавно ведущий новостей «Сегодня» на канале «Украина» Максим Сикора отпраздновал свой День рождения.

Специально для ТV.ua ведущий рассказал, как отмечал в семейном кругу, какие ценные подарки получил от самых любимых людей и коллег. Также Максим Сикора назвал последовательность своих жизненных приоритетов, благодаря которым он чувствует себе счастливым человеком.

Максим, как отпраздновали свой День рождения?

День рождения прошел в теплой и камерной обстановке в кругу самых близких людей. Это семья и наши друзья, которые уже давно стали частью нашей жизни. Конечно, было желание развернуться по-настоящему, но я уважаю карантинные ограничения и точно не собираюсь их нарушать. Поэтому социальную дистанцию соблюдали даже за праздничным столом у себя дома. Все было организовано мило, как я и хотел – в колонках играл рождественский фортепианный джаз, на столе – потрясающий пятикилограммовый индюк, которого приготовила моя Наташа, вокруг – резвятся детишки с нашей таксой Рэмбо. А в финале вечера – большой трехкилограммовый торт в 18 сантиметров высотой. Это тоже хенд-мэйд-шедевр от Наташи. Такой вкуснятины Вы точно не ели. Свечей не ставили. Еще бы – целых 38 штук! Рисковал не задуть.

Если не секрет, какие подарки получили от жены, детей, друзей?

Лучший подарок – книга. И, знаете, я ее получил. Но не в сам День рождения. А на следующий день, когда приехал в редакцию. Моя коллега и партнер по эфиру Анна Панова презентовала популярный труд Томаса Рикса «Черчилль и Оруэлл». Впереди новогодние каникулы – будем читать. Я уже в предвкушении. А еще играть и петь под гитары. Вы же знаете, уже почти два года мы с моим старшим сыном Ростиславом проходим обучение онлайн. И вот настало время – переходить на новый уровень. Рос вместе с Наташей подарили мне звуковой микшер и студийные мониторы. Меня еще долго будет распирать от удовольствия. Теперь мне есть куда воткнуть штекер от своей электроакустической гитары. Соседи, держитесь! Сейчас я шутил – для соседей ничего не изменится, ведь пускать звуковой микс можно и в наушники. Я так и делаю.

Что вам больше всего желали родные и близкие люди?

Здоровья, конечно. И путешествий. И мы все понимаем почему. Пандемия забрала у нас такую возможность. Ведь любая поездка – это смена картинки, впечатление, которое позволяет мозгу слегка перегрузится. Отдохнувший человек – продуктивный работник, жизнерадостный семьянин. Путешествия – это тонус, а тонус – это здоровье. Так что логика в пожеланиях есть! И она – железная.

Какие приоритеты вы ставите на первое место в жизни, чтобы быть счастливым?

Сейчас придется поумничать. Но, скажем так проект «Счастье» – это трехуровневая задача. Первый – эмоциональный. У Вас должно быть все хорошо в семье. Связка «папа-мама-дети-равно любовь» очень важна. Все должны улыбаться и чувствовать защищенность. Второй уровень – интеллектуальный. Нужно постоянно создавать себе возможности для развития. Любого. Больше читайте, играйте на музыкальных инструментах, учите иностранные языки. И третий – это активность. Держите себя в форме. Речь даже не идет о 20-километровых пробежках или жиме штанги в 80 килограмм. Простая подвижность. То, что держит Вас в тонусе. Добавьте сюда еще сбалансированное и здоровое питание, и Вы точно почувствуете себя счастливым.

Весной вы начали вести новости «Сегодня» в паре с Анной Пановой? Как вам работается вместе?

Это очень классный и новый опыт для нас обоих. Я это ощущаю. Но цифры показывают, что идея парного ведения пришлась ко двору, и этот формат хорошо воспринимается зрителями новостей «Сегодня». Есть много объяснений, почему ведущих в нашей студии теперь двое. Но оставим это аналитикам. Мои впечатления – самые радужные. Мне кажется, что у нас начало получаться взаимодействовать уже с самого первого совместного эфира. А точнее с первой приветственной фразы: «С Вами – Анна Панова и Максим Сикора. Добрый вечер!» Дальше – больше. Ведь наша с Аней задача, как мы шутим в редакции – показать «химию» в эфире. То есть естественное взаимодействие и интерес к тому, что произносит партнер за столом в реальном времени. Для эффекта естественности, конечно, нужно общаться и в реальной жизни. Иметь точки соприкосновения. Мы очень разные и у нас у каждого свой многолетний творческий путь. И этот профессиональный опыт тоже очень отличается. Но то все, что мы делали до этого в итоге, привело нас за один эфирный стол. И это факт на сегодняшний день. Благо, у нас с Аней Пановой есть много общих тем и интересов. Ну, например, мы оба – молодые родители. Моей Кассии – год и семь. Аниной Милане – девять месяцев. Мы делимся тем, что происходит в детских манежах.

В сентябре вы с женой отпраздновали топазовую свадьбу – 16 лет совместной супружеской жизни. Как сохраняете гармонию в отношениях?

Да, мы с Наташей действительно имеем такое достижение – отметили топазовую свадьбу. Недавно об этом вспоминали журналисты в одном материале с очень оригинальной формулировкой: «Максим живет с одной женщиной уже 16 лет». Это было очень смешно. Теперь, при любом удобном случае Наташа меня спрашивает – и как же мне живется с этой одной женщиной уже 16 лет? А теперь серьезно, если бы в наших отношения не было романтической искры, вряд ли мы бы столько протянули. И, конечно же, не воспитывали бы двоих детей. Главный секрет – всегда помнить о том, что любовь – это магия. Поворот не туда, и она развеется. Чтобы обладать магией – с нее нужно буквально сдувать пылинки. Во-вторых, как бы Вам не хотелось отстоять свою точку зрения – уступите. И поверьте, в итоге Вы будете удовлетворены результатом.

Какими успехами вас радуют дети?

Есть повод для гордости. В этом году Ростислав продемонстрировал высокий уровень в изучении иностранных языков. Он стал действующим членом Малой академии наук. Для меня это был приятный шок. Но главное за какие заслуги: ребенок выиграл конкурс по английскому языку и заслужил стипендию. Таких достижений в школе не было даже у меня. Мой максимум – победа на районной олимпиаде по географии. Так что не просто по стопам идет. Уже догонять приходится. Ну, и не забывает очень много внимания уделять спорту. Удалось защитить коричневый пояс по карате. С призовыми местами на соревнованиях не сложилось. Но он не опускает руки. А Кассия – потихоньку забывает, что такое подгузники. Она уже знает, что такое горшок и с удовольствием на нем сидит. Вообщем, для нас – это маленькая революция.

На пороге новогодние и рождественские праздники. Как будете встречать Новый год? Что пожелаете своим зрителям?

Мы достаточно традиционны в плане встречи Нового года. Этот праздник для нас семейный со всеми вытекающими атрибутами: украшением елки, подарками друг другу в красочной бумаге, оливье и шампанским. Кстати об оливье. Открою Вам одну нашу семейную странность – мы этот салат готовим исключительно на Новый год. И так, как бы поднимаем его ценность в своих глазах. Представляете, что такое не есть оливье год? Это одна из причин, по которой я очень хочу усесться наконец за праздничный стол.

Ну а зрителям телеканала «Украина» в наступающем году металлического быка я хочу пожелать максимальной сосредоточенности на действительно важных для Вас делах. Ведь металлический бык – это про трудолюбие, неспешность и усидчивость. Соедините все вместе и рискуете с успехом завершить начатое. С наступающим, дорогие и любимые!