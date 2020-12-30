Звезда сериала «Пес» Андрей Саминин: Жену к партнерам не ревную

Эксклюзив 30 декабря 2021 00:01 Александр Кива
Звезда сериала «Пес» Андрей Саминин: Жену к партнерам не ревную
Актер Андрей Саминин
пресс-служба

Андрей Саминин стал по-настоящему популярным, сыграв Павку Корчагина в украино-китайском проекте «Как закалялась сталь». А спустя 15 лет заставил снова заговорить о себе благодаря роли в сериале «Пес» (ICTV)

Драться надо элегантно

Андрей, в последние шесть лет «Пес» практически стал делом вашей жизни. Что он вам дал, кроме популярности?

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Вернул мне дружбу с однокурсником Мишей Жониным -- мы вместе начинали путь в театре. Подарил прекрасного друга Никиту Панфилова, Ольгу Олексий -- замечательного партнера и прекрасного человека, очень теплого и открытого, Дениса Роднянского. И конечно, определенную финансовую стабильность. Все это в балансе должно быть. (Смеется.)

Есть у Леонидова черты характера, привычки или умения, которые вы были бы не против позаимствовать?

Он появился в сериале как идеальный мужчина, а сейчас мы его в комедийную сторону сдвигаем. Леонидов становится нервным, немного завидует Максимову, его мужественности и решительности. Это добавляет остроты образу. Но у моего персонажа остается все меньше черт, которые я предпочел бы иметь сам. А вот если говорить о начале проекта, то там есть на что равняться. Мне тоже хотелось бы быть человеком, который лишен бурного воображения и не рисует себе слишком фантастических картин. Потому что чем детальнее представляешь себе то, что ждет впереди, тем сильнее потом разочаровываешься. А у Леонидова все стабильно: утром встал, зубы почистил, пошел на работу. Вечером вернулся, и все у него замечательно.

Ваш герой всегда элегантно одет -- в костюме. Не завидуете в этом смысле Никите Панфилову, у которого униформа -- удобные джинсы и футболка с длинным рукавом?

Да, немного завидую. Где захотел, там и сел, куда захотел, туда и пошел.

Часто костюмы выходят из строя? Как в них вообще драться, гоняться за преступниками?

На каждый сезон идет два костюма и к ним два дубля. Плюс какие-то дополнения. Такого набора вполне хватает.

Гоняться за преступниками возможно. Просто тут Никите легче, он в тренаже находится. А мне нужно внезапно научиться красиво махать руками. Хотя мне это очень нравится. У нас есть Кирилл, который ставит трюки. Мы с ним сроднились настолько, что друг друга без слов понимаем. Он уже знает, как дерется мой персонаж, как это делает Никита, какие у них должны быть отличительные черты. Да вообще драться интересно, я тогда себе больше нравлюсь на экране.

Интересно, что штаны никогда не рвались, хоть они и неудобные. Кирилл умеет ставить такие движения, чтобы получалось и элегантно -- под стать герою, и убедительно.

Перешел дорогу Графу -- пеняй на себя

Производственные травмы на съемках случались?

Серьезных не было. Но в принципе для актера это верная примета: если царапнулся, например, и кровь пошла -- значит, все хорошо будет.

Есть у вас любимые, особенные сцены в «Псе»?

По сценарию у нас есть круг людей, которые пытаются серьезно исполнять работу, и есть гражданин Гнездилов. Мои любимые сцены -- когда мы разыгрываем этого персонажа, придумываем, что бы Мише сделать такое-эдакое. (Улыбается.)

Вы кошатник. С овчарками быстро подружились?

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Да, я кошатник, но с детства обожаю всех животных. У нас дома постоянно были собаки -- мама с отцом все время подбирали на улице кого-то. Обожаю жить среди живности! Но, конечно, чтобы их было не 20 или 50. Собака и пара кошек -- это достаточно. С овчарками в сериале всегда удавалось быстро находить общий язык. Правда, один раз Граф прихватил меня за мягкое место, но тут была моя вина -- я ему помешал бежать, чуть-чуть перешел дорогу. (Улыбается.)

20 лет счастья

Леонидов в определенной мере подкаблучник. Вы смогли бы оставаться с такой женщиной, как героиня Ольги Олексий?

Если любишь, можешь позволить себе в отношениях многое. Даже оставаться подкаблучником.

Ваш с Лесей Самаевой брак называют одним из самых крепких актерских союзов -- в следующем году отметите 20-летие супружеской жизни. В чем секрет таких прочных отношений?

Секрет состоит в том, что мы занимаемся одним делом и очень хорошо понимаем проблемы друг друга. Бывает, скажешь: «Чего-то я подустал»… А жена уже знает, почему, от чего. Нет лишних вопросов. Так же и я ее понимаю. Этот хлеб трудно дается, тоннами нервов.

А еще у нас есть общие интересы. Мы очень любим путешествовать, исследовать закоулки. И обожаем обустраивать наше семейное гнездышко.

Леся говорит, что ей было непросто научиться не ревновать вас к поклонницам и партнершам по проектам. А вы со своей ревностью быстро справились?

Иногда у меня случались неожиданные порывы внутри, но я понимаю, что это профессия. Она же стала актрисой до встречи со мной! Поэтому мы не имеем права запрещать друг другу что-то делать на сцене или на съемочной площадке. А вообще, как можно ревновать к партнерам, если мы все друг друга знаем, все друзья?

Часто поклонницы поджидают вас после спектаклей с цветами?

Я бы называл их не поклонницами, а благодарными зрителями. Поклонница -- это что-то долгоиграющее, она посвящает тебе стихи или что-то еще. С таким я не сталкивался в своей жизни. А вот благодарные зрители после спектакля подходят, говорят приятные слова, мы общаемся. Ну замечательно же! Актеру это очень нужно. Даже если он говорит, что не любит, когда на него обращают внимание, -- я в такое не верю.

Дипломат из актерской семьи

Для вас выбор профессии был практически неизбежным -- чего еще ждать от ребенка, воспитывавшегося в актерской семье? Но дочь Маша разрушила этот стереотип и пошла другим путем, хотя тоже имеет опыт съемок в кино. Не расстроились из-за того, что она не продолжила актерскую династию?

У меня мама актриса, отец архитектор. Советская интеллигенция… Я все время ездил на гастроли с мамой. Отец тоже находился рядом, даже оформлял некоторые спектакли. Мы были в одной театральной семье. Куда же мне оставалось идти?

Актерская профессия очень зависима, часто важную роль в карьере играет везение, какие-то случайности. Встретил ты, к примеру, кастинг-менеджера, и он говорит: «Ух ты! Точно, о тебе и не подумал, а надо было. Это же роль для тебя! Все, приходи на пробы». А не встретил бы -- все, роль ушла бы к другому. Голливудские персонажи достигают статуса, могут выбирать себе роли, режиссера. У нас так не получается. Если не уверен, что прошибешь лбом стену, не стоит вообще идти в эту профессию. Маша как раз решила с этим всем не сталкиваться. Она учится в Киево-Могилянской академии на факультете международных отношений. Будущий дипломат, учит языки, право. Мне кажется, это хорошее классическое образование. Ей пока нравится. А дальше… Она все равно хозяйка своей жизни, что захочет, то и будет делать. Мы с Лесей просто укрепляем дочь в ее выборе и поддерживаем.

Обед в подушках

В Instagram Леся выкладывала фото с собранными вами грибами. Любите «тихую охоту»?

Обожаю это дело! Отец научил -- он разбирается в грибах. Ходить по лесу и искать грибы -- это удивительная штука для меня. Включаю себе джазовую музыку и иду. У меня и друзья этим увлекаются. Садимся в машину, едем компанией в глухие леса и целый день бродим. Собираем в Киевской, Житомирской областях. В Карпатах тоже бывали. Это то, ради чего могу проснуться в пять утра.

Как еще нравится отдыхать?

Путешествовать. Я был и в Европе, и в южных странах. В Китае вообще -- пять раз! Когда приезжаю в новую страну, начинаю интересоваться языком, обычаями. Обожаю вот это движение, а не просто поваляться на пляже.

Если бы к вам кто-то нагрянул в гости первый раз, чем могли бы похвастаться: «А вот это -- моих рук дело»?

Да, похвастаться есть чем. (Смеется.) Мы с другом сделали обеденное место в крымско-татарском стиле -- дастархан. Там есть столик на коротеньких ножках, балюстрады, ограничивающие дастархан с трех сторон, ковер, подушки, на которые садятся. И это все под навесом. Хорошо у нас получилось! Вообще, у меня дома много всяких инструментов. Люблю с деревом повозиться... Жаль только, времени на это не хватает.

Текст: Инна Смирнова

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