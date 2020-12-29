Жена Венсана Касселя восхитила фигурой спустя семь месяцев после родов
Вот уже больше семи месяцев Тина Кунаки наслаждается уходом за своей дочкой.
Но не забывает звезда и о себе. Кунаки активно занимается спортом. Старания девушки не проходят зря. Активность 23-летней звезды позитивно сказывается на ее фигуре.
Вот и сегодня Тина решила показать в своем Инстаграм, как похудела спустя семь месяцев после родов. Для этого девушка выбрала идеальную локацию.
В меде, - коротко подписала фото модель.
Напомним,