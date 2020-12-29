Жена Венсана Касселя восхитила фигурой спустя семь месяцев после родов

Вот уже больше семи месяцев Тина Кунаки наслаждается уходом за своей дочкой.

В своем первенце модель Тина Кунаки души не чает и вместе с мужем, актером Венсаном Касселем , стараются уделять дочери Амазони все свободное время.

Но не забывает звезда и о себе. Кунаки активно занимается спортом. Старания девушки не проходят зря. Активность 23-летней звезды позитивно сказывается на ее фигуре.

Вот и сегодня Тина решила показать в своем Инстаграм, как похудела спустя семь месяцев после родов. Для этого девушка выбрала идеальную локацию.

Жена Венсана Касселя Тина Кунаки / instagram.com/tinakunakey

Кунаки опубликовала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро. В кадре звезда позирует на пляже, лежа на шезлонге в бикини. Выглядит девушка превосходно!

В меде, - коротко подписала фото модель.

Напомним,