Наталья Гордиенко создала главный коктейль 2020 года

Откровенное интервью с Натальей Гордиенко,

31 декабря в 21:30 на «Интере» - проект «Место встречи. Новый год». Лучшие артисты соберутся, чтобы поздравить украинцев с наступающим Новым годом. Среди них - певица Наталья Гордиенко . Накануне TV.UA встретился с артисткой, чтобы узнать, чем ей запомнился уходящий год и как она планирует встретить 2021-й.

Каким был для вас этото год?

2020-й помог по-новому взглянуть на многие важные и привычные ранее вещи. Мир больше не будет прежним и нам необходимо правильно на это отреагировать, в первую, очередь адекватными изменениями самих себя. Мой главный урок, вынесеный в этом году: чувство юмора, креативность и немного иронии - отличный коктейль для преодоления временных сложностей».

Как планируете отмечать Новый год и Рождество в этом году?

Отмечать будем в узком семейном кругу - с детьми и мужем у камина рядом с наряженной елкой. Признаться, праздника с новогодним настроением захотелось уже в середине ноября. Но елку наряжать вроде бы было еще рано. Поэтому мы стали складывать в большую тарелку на столе мандариновые шкурки! Этот естественный ароматизатор на каком-то подсознательном уровне возвращал в детство и создавал радостное новогоднее настроение.

Что бы вы хотели пожелать себе и всем людям в новом 2021-м году?

Здоровья, оптимизма, чувства юмора и умения радоваться простым вещам! Обязательно хвалите и поощряйте себя за самые маленькие и незначительные достижения - это очень важно на пути к большой цели.

Какой подарок для себя хотели бы найти под елкой в этом году?

Обожаю сюрпризы и уже за неделю до Нового года могу ходить вокруг упакованных подарков и пытаться угадать, что же там внутри!=

Увидеть выступление Натальи и окунуться в атмосферу настоящего праздника с самыми яркими звездами и волшебными историями телезрители смогут благодаря проекту «Место встречи. Новый год». 31 декабря в 21:30 на «Интере» на одной сцене соберутся София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Ани Лорак, Loboda, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Мила Нитич, Светлана Тарабарова и многие другие известные артисты. Не пропустите!