Наталья Гордиенко создала главный коктейль 2020 года
Откровенное интервью с Натальей Гордиенко,
Каким был для вас этото год?
2020-й помог по-новому взглянуть на многие важные и привычные ранее вещи. Мир больше не будет прежним и нам необходимо правильно на это отреагировать, в первую, очередь адекватными изменениями самих себя. Мой главный урок, вынесеный в этом году: чувство юмора, креативность и немного иронии - отличный коктейль для преодоления временных сложностей».
Как планируете отмечать Новый год и Рождество в этом году?
Отмечать будем в узком семейном кругу - с детьми и мужем у камина рядом с наряженной елкой. Признаться, праздника с новогодним настроением захотелось уже в середине ноября. Но елку наряжать вроде бы было еще рано. Поэтому мы стали складывать в большую тарелку на столе мандариновые шкурки! Этот естественный ароматизатор на каком-то подсознательном уровне возвращал в детство и создавал радостное новогоднее настроение.
Что бы вы хотели пожелать себе и всем людям в новом 2021-м году?
Здоровья, оптимизма, чувства юмора и умения радоваться простым вещам! Обязательно хвалите и поощряйте себя за самые маленькие и незначительные достижения - это очень важно на пути к большой цели.
Какой подарок для себя хотели бы найти под елкой в этом году?
Обожаю сюрпризы и уже за неделю до Нового года могу ходить вокруг упакованных подарков и пытаться угадать, что же там внутри!=