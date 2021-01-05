Янник Биссон: Мы с Уильямом Мердоком связаны до конца жизни!

Сыграв детектива Уильяма Мердока в «Расследовании Мердока» в течение 13 лет, Янник Биссон рассказывает «Теленеделе», почему считает своего персонажа партнером на всю жизнь.

Девятый сезон продолжительной драмы завершился эпизодом, в котором доктор Джулия Ормонд борется за жизнь после выстрела сумасшедшей Евы Пирс, одержимой мужем Джулии, Уильямом Мердоком.

Новый 10-й сезон на канале Epic Drama открывается изысканным балом дебютанток, на котором прекрасные молодые дамы сражаются за руку миллионера Родни Стронга. Но поскольку это «Расследование Мердока», драматическое первое убийство не заставило себя ждать. Окровавленное тело дебютантки проваливается через потолок — горло девушки перерезали ножом.

Отель сотрясает пьянящая смесь соперничества и сплетен. Говорят, жертва в вечер смерти собиралась раскрыть тайну одной из своих соперниц. Но после того, как застреливают вторую женщину, создается впечатление, что на свободе разгуливает серийный убийца. В этой и еще одной серии в роли матери одной из дебютанток появляется приглашенная звезда, британская актриса Саманта Бонд, сыгравшая мисс Манипенни в четырех фильмах о Джеймсе Бонде и леди Розамунд в сериале «Аббатство Даунтон».

Она была абсолютно фантастической, — говорит Янник Биссон, сыгравший детектива Уильяма Мердока в сериале, действие которого разворачивается в Торонто, Канада, в начале 1900-х годов. — Я был просто потрясен тем, что она согласилась приехать и познакомиться с нами, и сыграть в шоу. Вся моя семья — поклонники «Аббатства Даунтон» [в котором она сыграла сестру Роберта Кроули, леди Розамунд], и мне удалось заманить дочь на съемочную площадку, пообещав, что она сможет поздороваться с Самантой. Девочка была на седьмом небе от счастья.

Шоу привлекает все больше звезд с мировым именем. В предыдущих сезонах появились такие знаменитости, как партнер Саманты по «Аббатству» Брендан Койл, сыгравший камердинера мистера Бейтса, и даже Уильям Шатнер из «Звездного пути», который исполнил роль Марка Твена!

У нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы достаточно хорошо зарекомендовали себя в киноиндустрии, и добились международного успеха, и я думаю, люди знают, что мы позаботимся о них, у них будет отличный материал для работы и отличные партнеры в кадре, так что это помогает их привлечь. И я часто связываюсь с другими исполнителями через социальные сети и предлагаю им присоединиться к шоу. Так мы получили Уильяма Шетнера. Я читал, что несколько человек спрашивали его, почему он не снялся в «Расследовании Мердока», поскольку он канадский актер, и он отвечал: «Меня не приглашали». Я сразу же ухватился за эту возможность!

Итак, есть ли еще какой-нибудь актер, кого он особо хотел бы видеть в сериале?

Это будет зависеть от персонажа, — говорит Янник Биссон. — Если бы я знал заранее, скажем, если бы передо мной выложили десять сценариев, то я мог бы совершенно определенно сказать: «Мы должны заполучить этого человека для этой серии, а этого — для той». У меня есть далеко идущие надежды привлечь в шоу Энтони Хопкинса, хотя я не сомневаюсь, что он очень занят!

Возможно, она привыкла к смерти в качестве патологоанатома и супруги Мердока, но Джулии (Элен Джой) сложно избавиться от травматических воспоминаний о страшной Еве Пирс.

Честно говоря, то количество смертей, с которыми столкнулись наши главные герои, способно вызвать изрядную долю посттравматического стрессового синдрома у обычного человека, — смеется Янник. – И именно с этой проблемой мы сталкивается в новом сезоне, и Мердок должен помочь ей пройти через это.

Во втором эпизоде рассказывается о реальном событии — большом пожаре, охватившем Торонто в 1904 году и уничтожившем большую часть города.

«Мердок снова оказывается в центре расследования убийства, поэтому пожар является фоном для сюжетной линии. Но действительно некоторые из наших персонажей ползли через горящее здание. Снимать сцены пожара невероятно сложно. Все делается в авральном режиме, задействуется множество людей, и вы фактически получаете очень мало материала за потраченное время. Но наличие реальных событий, подобных этому, открывает для меня новые грани шоу, мне интересно узнавать о таких вещах. Я также узнал, что на рубеже веков люди были одержимы жизнью на Марсе и идеей проживания под землей. То же с роботами и автоматами. Они представляли себе роботов как существ с руками и ногами. Ну что же, так не случилось, хотя мы десятилетиями использовали роботов в таких вещах, как производственные линии», — признается Биссон.

А было ли актеру комфортно жить в ту ушедшую эпоху?

Я думаю о кропотливой работе, которую выполняет наша команда, чтобы создать максимально достоверную картинку того периода. Знаете, мы воспринимаем как должное то, что ходим по ровной поверхности, а не пробираемся по грязи, кучам мусора или ямам. А в то время людям приходилось так делать с действительно некачественной обувью. А подумайте о личной гигиене и возможности быстро что-нибудь приготовить перекусить. Все это мы можем сделать сейчас, а они не могли…. Я не уверен, что мне бы все это так уж понравилось.

Тем не менее, строгие костюмы и жесткие воротнички Мердока помогают ему вжиться в образ.

Этот жесткий воротник и костюм сильно помогают, они вынуждают тебя держать спину прямо. Мне часто говорят, что вживую я выгляжу моложе. Знаете, я думаю, что дело в контексте, который создают этот костюм, прямая осанка, жесткий воротничок и все такое. Это создает определенную «атмосферу», которая отличается от сегодняшней повседневной жизни».

На съемку сериала обычно уходит около шести месяцев, а постпродакшен и написание сценария продолжаются большую часть года. Съемки 15-го сезона начнутся в мае.

51-летний Янник и его возлюбленная жена Шантель, с которой они вместе со школьной скамьи, мать их трех дочерей, которым уже за 20, делят свое время между Онтарио и Лос-Анджелесом. В прошлом он несколько раз повторял, что не думает, что когда-либо устанет играть Мердока. Так ли это и сегодня?

Мне очень повезло, и я много думал об этом. И теперь я просто говорю: «Знаете, я просто иду своим путем. Я выполняю уникальную работу, которая выпадает раз в жизни». И я хотел бы довести ее до конца. Я начал сниматься в сериале, когда мне было 38. Сейчас мне за 50. Мне не на что жаловаться. Мне очень, очень повезло. И я думаю, что сейчас я перешел в совершенно новую возрастную категорию, поэтому даже не знаю, чего ожидать после этого. Я думаю, что мы с Уильямом Мердоком связаны до конца жизни!

Смотрите 10-й сезон сериала «Расследование Мердока» на канале Epic Drama.

Фото предоставлены каналом Epic Drama / Viasat World.