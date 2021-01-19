Елизавета Майская: Я честно говорю сыну, почему мы с папой не живем вместе

Откровенное интервью с актрисой Елизаветой Майской.

Многие зрители помнят юную Лизу Курбанмагомедову по ее дебютной роли в многосерийке «Волчица». Теперь за ее плечами – много совершенно разных ролей. Несколько лет назад актриса взяла псевдоним, став Елизаветой Майской.

Мы беседовали с Лизой на съемочной площадке фильма «Не хочу тебя терять» (FILM.UA и канала «Украина»), в котором актриса сыграла главную роль. Это был крайний съемочный день, и Лиза угощала всю группу огромным чернично-лимонным тортом.

Вообще, та беседа принесла много открытий. Лиза оказалась глубоким и интересным собеседником, для которого нет закрытых тем. Мы говорили о ролях и работе, о любви и жизни, и о детях и воспитании. И хотя Лиза не говорит о личном, кое-что о своей семье и сыне она все же рассказала…

Но первый вопрос был именно о торте…

Лиза, признавайтесь, по какому поводу угощаете такой вкуснотой?

Это традиция, которую я в этом году завела. В благодарность за работу и в качестве признания в любви людям на площадке я дарю торт. Он каждый раз разный и внешне, и по начинке, собственно, как и мои проекты. Этот – лимонно-черничный.

Расскажите о своей героине Соне. Какая она?

София очень сдержанная, предельно четкая. Она хирург, в процессе операции понимает, что, зачем и как делать – все решения принимает с холодной головой. По сценарию все ее зовут «Соней», а по внутреннему состоянию и для меня она София – и это принципиальная разница. Для себя она все четко распланировала. Ее жених Костомаров соответствует всем ее потребностям… Как по мне, они очень подходят друг другу, правда если не знать всего. Но вдруг София видит Костомарова с совершенно неожиданной для себя стороны и очень разочаровывается.

Вы похожи с ней?

В отличие от Софии я более эмоциональна. У меня в роду горцы: с одной стороны из Западной Украины, с другой - из Махачкалы, Дагестана, а это жгучая смесь! (Смеется) София любит, когда все четко, когда все можно контролировать. При этом она прямая, и у нее есть принципы, которые она не станет перечеркивать. В этом мы с ней похожи, я понимаю свою героиню очень хорошо.

А как же любовь?

Любовь очень мешает жить (смеется). Как заметил Платон: «Любовь — это серьезное психическое заболевание». Но София - девочка очень сильная, она долгое время умудряется держать себя в руках.

Скажите, что было самым трудным для вас в этой роли?

Наверное, выдержать двенадцать съемочных дней подряд. Знаете, как говорят –то пусто, то густо. Вот я три месяца работала практически без выходных, так как снималась в нескольких проектах одновременно. Поэтому в какой-то момент физически было сложно выдержать почти две недели без выходных с рабочим днем в 12-14 часов. Но, как известно, дается по силам.

Вам интереснее антигероиня или героиня?

Хороший вопрос! Я люблю их всех (смеется). Правда. Это, конечно, совсем разная энергия и наполнение, но интересно работать над разными образами. Это дает возможность расти и развиваться. А поскольку я очень подробно разбираюсь в каждой роли, даже если это эпизод, мне всегда интересно работать.

Каково это - сниматься в эротических сценах? Понимаю, что это тоже вопрос профессионализма, но все же…

Именно в этом проекте мне пришлось раздеться практически полностью – со мной такое впервые. Из одежды на мне были только маленькие трусики, которых не было видно. Раскрою секрет, на мне пришили простыню, чтобы она не свалилась в какой-то момент, и чтобы я не краснела перед группой (смеется). Мы еще два раза перешивали, чтобы все убедительно выглядело.

Пришили простыню?

Да, кусок. Во всю остальную часть мне нужно было завернуться, как бы прокрутиться во сне, потом красиво встать, на носочках припорхать как принцесса к своему любимому, обнять его и все такое. В данном случае все было приятно – это кино красивых людей. Режиссер Оксана Тараненко и кастинг-директор Яна Бернадская сознательно подбирали красивых актеров. Можно выключить звук, просто смотреть и получать удовольствие. У нас даже следователь – импозантный мужчина, просто красавец. Но больше всего меня удивили наши герои в юности - я была в шоке, когда увидела!

Как это было?

Очень удачно подобрали молодых актеров, мы так все похожи!!! Они даже специально приезжали на площадку, наблюдали за нами, чтобы повторить манеры персонаже. Мы с ними поговорили, рассказали о своих героях. Настоящая командная работа!

Лиза, а когда уезжаете сниматься в другую страну, с кем оставляете сына?

Он всегда со мной. Больше, чем на три дня мы не расставались никогда. То есть, один раз я оставляла его, и очень сильно пожалела.

Сколько лет вашему мальчику?

Уже шесть.

В этом году в школу пойдет?

Нет, не пойдет. Я в свое время работала радиоведущей программы «Алло, доктор», куда меня пригласили. В ней очень много говорилось о кризисах, о том, когда детям идти в школу, как одевать, чем кормить и т.д. И много-много-много вопросов я решила для себя еще до того, как у меня появился ребенок. Моему еще рано идти в школу – это я знаю точно. Но есть такие детишки, которым и в пять уже можно.

Получается, вы вели передачу для мамочек, но сами мамой не были?

Не просто не была, я тогда не планировала ни семью, ни детей. Была уверена, что мне это не надо. Роли были моими детьми.

И вдруг жизнь переворачивается, и вы становитесь мамой!

Нет, не вдруг. Со временем встретила человека, мы много лет были вместе, но это были очень сложные отношения... Мы расставались, сходились. И в какой-то момент я поняла, что хочу стать мамой, иметь ребенка только от него и никак иначе. И все сбылось. Но при этом мы снова расстались, а потом уже я узнала, что жду ребенка.

Вы же сказали ему, что он отец?

Конечно, сразу. Мы до сих пор любим друг друга, но вместе нам лучше не жить. Так бывает. Он приезжает, когда может, а я честно говорю сыну, почему мы с папой не живем вместе. У нас все честно и открыто – как и у моей героини Софии (смеется).

Скажите, что ваш сын любит?

Обожает готовить, сам сочиняет какие-то свои рецепты. Он может приготовить и салат, и блины, может их даже нажарить. Я выбрала систему Монтессори, а в этой методике дети - самостоятельные люди, им прививают разные бытовые навыки... Он вообще - мой помощник, едва ходить научился, а уже хватался за веник, у меня даже видео есть, очень потешное.

Няня есть у вас?

Это самая большая беда, потому что мы много лет не можем найти свою няню. Сейчас мне очень помогает мама. Был период, когда сын очень часто болел – и если бы не мама, то нам пришлось бы очень трудно. Я принципиально не работала первых полтора года. Планировала не работать до трех лет, но, к сожалению, финансовая обстановка не располагала к этому. В тот период я еще кормила, спала по два раза в день, потому что выдержать физически съемки в главной роли с большой выработкой очень сложно. Но ничего, мы достойно пережили этот период. Я очень благодарна продюсеру Андрею Слободяну за мой выход из декрета и роль в сериале «Криминолог». Я до сих пор дружу с криминологом Анной Маляр, о которой мы снимали сериал. Андрей с пониманием относился к моей просьбе двухразового отдыха, когда мы снимали офисные сцены. А это огромная редкость и большая удача!

Как отнесетесь, если сын выберет кино?

Боже упаси (смеется). Но на самом деле он уже хочет в кино и даже побывал на кастинге. Однажды он мне и говорит: «Я хочу как ты». Я запостила в фейсбуке фото Брэда Питта в детстве - мой сын очень на него похож, и написала: мол, вот такой типаж, если надо - зовите. И нас практически сразу пригласили. Кстати, режиссером на том проекте тоже была Оксана Тараненко! (смеется). Но там на проекте ребенку надо было кричать, плакать, его забирали от мамы…Даже не представляю, как бы мой сын это сыграл, он такой эмпатичный у меня, без травмы не обошлось бы… Потом выяснилось, что взяли мальчика постарше – и это к лучшему, такие потрясения для пятилетнего – это трудно...

Возможно, снимется в другой раз…

Да, мы сейчас в Одессе на зимовке, и режиссер Бата Недич пригласил нас с сыном сняться в тизере о докторе Филатове. Мы не раздумывая согласились, и все прошло великолепно. Отдельное спасибо партнеру, одесскому актеру Олегу Карпенко, за то, что так ловко нашел подход к малышу и съемки стали увлекательным приключением для сына. А Бата Недич - мой первый режиссер. Именно он 15 лет назад выбрал меня для участия в реалити-шоу «Звездой сериала буду Я».

Вы дома по-русски или по-украински разговариваете?

Когда сын родился, я часто говорила по-украински, пела песни. Потом вышла на работу, перешла на русский, чтобы не терять мелодику речи. Сын украинскую речь понимает, но когда читаю – он просит некоторые слова перевести. Поэтому сейчас стала больше внимания уделять украинскому языку. Но в садике уверяют, что сын прекрасно понимает и по-украински, и по-английски.