Александр Погребняк: Я из тех, кто записывает свои мечты на бумаге

Эксклюзив 19 января 2021 11:45 Александр Кива
Александр Погребняк: Я из тех, кто записывает свои мечты на бумаге
Актер Александр Погребняк
пресс-служба

Откровенное интервью с актером Александром Погребняком.

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В начале января многие из нас прописали планы на этот год. Что ж – пришло время работать над их осуществлением! Мы спросили у актера сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Александра Погребняка: как он планирует и делает так, чтобы его цели сбывались. А также узнали о главных достижениях актера в прошлом году.

Александр, вы любитель планировать или любите полагаться на случай?

Все прекрасно знают поговорку «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Я не из тех, кто дотошно в дневничке планирует свой год или ближайшие годы. Но я из тех, кто записывает свои мечты на бумаге, так сказать – визуализирует их. И поверьте – это работает! Так когда-то я «написал» себе роль в «СуперКопах». Правда. Это выглядело примерно так: «Я снимаюсь в долгоиграющем проекте про полицию в одной из главных ролей». И я снимаюсь!

Так же у меня есть план работы на неделю в календаре. Это связано лишь с тем, что запомнить что, куда и во сколько в больших объемах невозможно.

Как составлять планы так, чтобы они работали?

Иногда люди ставят цели под влиянием чужих ожиданий и стереотипов. Например, вам просто нравится бегать, а пара знакомых активно участвуют в крутых соревнованиях и постоянно выкладывают фотографии с медалями. Вы решаете, что обычные пробежки – это скучно, и планируете тоже поучаствовать в марафоне. Достигнете ли вы этой цели? Скорее всего, нет. Потому что, на самом деле, вам не очень этого хочется. Так что рекомендую внимательно изучить список планов на год и вычеркнуть оттуда все, что не заставляет ваши глаза гореть по-настоящему.

В прошлом году вы подводили итоги года и составляли планы уже на 2021 год? Что из прописанного сбылось, а что пришлось перенести?

Я безумно скучаю без путешествий. Вот чего мне не хватало по-настоящему. Я из тех, кому нужно периодически менять картинку. Но думаю, все-таки, вырвусь в какой-нибудь Египет. Нынче что-то планировать бессмысленно.

Есть ли правила прописывания целей, которых вы придерживаетесь?

Это очень индивидуально все. Кому как удобно, так и прописывает. Смотря в каких масштабах человек мыслит. Напомню лишь о том, что ваши цели должны вас очень греть!

Какими были самые главные достижения 2020 года для вас?

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Как ни странно, 2020 год был хорошим на работу и бизнес свершения. Мне удалось сделать масштабный ремонт и параллельно сняться в новом сезоне «СуперКопов». Это было жарко во всех смыслах.

Что или кто придает вам мотивацию никогда не опускать руки?

Близкие, родные, друзья, коллеги. Да я и сам себе мотиватор, но, конечно, без надёжного плеча рядом многое не получилось бы!

Что посоветуете людям, которые давно и настойчиво работают для достижения своей цели, но пока не видят результатов?

Продолжать работать! Терпение и труд все перетрут!

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