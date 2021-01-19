Александр Погребняк: Я из тех, кто записывает свои мечты на бумаге
Откровенное интервью с актером Александром Погребняком.
Александр, вы любитель планировать или любите полагаться на случай?
Все прекрасно знают поговорку «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Я не из тех, кто дотошно в дневничке планирует свой год или ближайшие годы. Но я из тех, кто записывает свои мечты на бумаге, так сказать – визуализирует их. И поверьте – это работает! Так когда-то я «написал» себе роль в «СуперКопах». Правда. Это выглядело примерно так: «Я снимаюсь в долгоиграющем проекте про полицию в одной из главных ролей». И я снимаюсь!
Так же у меня есть план работы на неделю в календаре. Это связано лишь с тем, что запомнить что, куда и во сколько в больших объемах невозможно.
Как составлять планы так, чтобы они работали?
Иногда люди ставят цели под влиянием чужих ожиданий и стереотипов. Например, вам просто нравится бегать, а пара знакомых активно участвуют в крутых соревнованиях и постоянно выкладывают фотографии с медалями. Вы решаете, что обычные пробежки – это скучно, и планируете тоже поучаствовать в марафоне. Достигнете ли вы этой цели? Скорее всего, нет. Потому что, на самом деле, вам не очень этого хочется. Так что рекомендую внимательно изучить список планов на год и вычеркнуть оттуда все, что не заставляет ваши глаза гореть по-настоящему.
В прошлом году вы подводили итоги года и составляли планы уже на 2021 год? Что из прописанного сбылось, а что пришлось перенести?
Я безумно скучаю без путешествий. Вот чего мне не хватало по-настоящему. Я из тех, кому нужно периодически менять картинку. Но думаю, все-таки, вырвусь в какой-нибудь Египет. Нынче что-то планировать бессмысленно.
Есть ли правила прописывания целей, которых вы придерживаетесь?
Это очень индивидуально все. Кому как удобно, так и прописывает. Смотря в каких масштабах человек мыслит. Напомню лишь о том, что ваши цели должны вас очень греть!
Какими были самые главные достижения 2020 года для вас?
Что или кто придает вам мотивацию никогда не опускать руки?
Близкие, родные, друзья, коллеги. Да я и сам себе мотиватор, но, конечно, без надёжного плеча рядом многое не получилось бы!
Что посоветуете людям, которые давно и настойчиво работают для достижения своей цели, но пока не видят результатов?
Продолжать работать! Терпение и труд все перетрут!