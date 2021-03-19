Максим Самчик о сериале «Любовь Веры»: Я никогда не играл раскрепощенных героев

Максим Самчик о сериале «Любовь Веры»: Я никогда не играл раскрепощенных героев

Актер Максим Самчик рассказал в интервью tv.ua о работе над сериалом «Любовь Веры», отдыхе и музыкальных предпочтениях

22 марта в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Любовь Веры» производства StarLight Production. Одну из ключевых ролей в проекте сыграл известный украинский актер Максим Самчик. О том, как работалось над сериалом, как любит проводить свободное время и какую музыку слушает, – он рассказал в эксклюзивном интервью.

Расскажите о вашем персонаже. Что вас объединяет?

В каких-то моментах мы с ним похожи, в каких-то – нет. Игорь – сын богатого бизнесмена, который привык получать все, кроме того, что за деньги не купишь. Старшеклассник пытается сделать что-то, чтобы привлечь внимание родителей, ведет себя очень инфантильно и незрело. Но за время сериала он трансформируется через ряд событий и трудностей. Он взрослеет, меняет систему своих ценностей.

Вам такая трансформация близка? Случалось в жизни подобное?

У меня такого не было. Знаете, у каждого в классе есть такой немного разгильдяй на последней парте (смеется). А если его не было, значит, им были вы. Я не такой, не выкрикивал, остро не шутил. А мой герой, он очень уверен в себе, чрезмерно. Игорь в свои годы принимает ряд серьезных решений. Не сказал бы, что я был таким в его возрасте.

Что вас заинтересовало в этом проекте?

Первое – это то, что я никогда не играл таких раскрепощенных героев. У него много сцен, когда он огрызается и провоцирует других. Поэтому меня удивило, что на пробах мне досталась сцена, где он был спокойный и адекватный. Таких сцен в сериале меньше (улыбается).

У вас было много разных сцен и локаций, например, вы ездили верхом на лошади... Нравятся такие эксперименты?

Описать такое удовольствие сложно. Лошади – прекрасные создания. Тем более, у нас были замечательные тренеры, которые все подсказывали. Я получил колоссальное удовольствие. Это тот случай, когда ты приехал не на работу, когда не хочется никакого перерыва или отдыха. Это очень атмосферно.

Когда у вас появляется свободное время, как любите отдыхать?

По-разному. Люблю кататься на борде, бывает могу отсыпаться, смотреть фильмы, читать книги.

Что могли бы посоветовать из последних?

Я недавно почитал «Лавр» Евгения Водолазкина. Это гениальный роман современности. Фильмы я смотрю вразнобой. Сейчас начал смотреть картины с Дэй-Льюисом. Для меня это актер, равному которых нет. Советую все работы с ним! «Нефть», «Боксер», «Моя левая нога» и другие.

Предпочитаете пересматривать любимые фильмы или же следить за новинками кино?

Смотрю любимые фильмы под настроение. На новое нужно сделать решительный шаг, иногда на это не хватает сил. А вот пересмотреть – это всегда неплохо. Я не смотрю фильмы ради сюжета. Перед тем, как читать «Анну Каренину», я знал, что она прыгнет под поезд, я знаю, что «Ромео и Джульетта» умрут, даже Шекспир рассказывает об этом в самом начале. Получается, мы читаем не ради сюжета, иногда знаем, чем все закончится. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы пересматривать еще раз, ведь ты открываешь для себя новые грани.

А музыка для вас значима в жизни?

Да. Вообще мне всегда говорили, что у меня ужасный музыкальный вкус (улыбается). Я могу долго слушать просто прикольную песню, какой-то кавер. Тем не менее сейчас я слушаю классическую музыку – симфонии Чайковского и Бетховена. Украинский хип-хоп меня качает. Нравится группа Kalush. Очень люблю Скрябина. Жалею, что не смог попасть на его концерт. По музыке – все под настроение.

Сами занимались музыкой, умеете играть на каких-то инструментах?

Я играл на трубе четыре года в музыкальной школе, гитару сам освоил, немного освоил саксофон. Это больше для себя (улыбается).

Смотрите сериал «Любовь Веры» с 22 марта, с понедельника по четверг, в 20:15 в слоте «СТБ-сериал».