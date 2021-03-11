Елена Хохлаткина про сериал «Авантюра на двоих»: У моего персонажа нет скучных сцен

Елена Хохлаткина про сериал «Авантюра на двоих»: У моего персонажа нет скучных сцен

15 марта в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Авантюра на двоих». Елена Хохлаткина в мелодраме исполнила одну из ключевых ролей. Актриса рассказала, о чем проект и что объединяет ее со своим персонажем.

Зрителей ждет и добрый юмор, и романтическая составляющая, и, конечно же, непростая авантюра, в которую вовлекут всю семью главные герои.

В центре сюжета – авторитетная и пожилая глава семейства – София. Бабушка находится на пороге смерти. Ее съедает чувство вины за то, что 28 лет назад она прогнала девушку, которая забеременела от ее сына. Последнее желание умирающей – найти потерянного внука и позаботиться о нем. Марина – преданная и любимая внучка – клятвенно обещает выполнить последнее желание бабушки. Девушка полностью посвящает себя поискам двоюродного брата, но они так и не становятся успешными. Бабушке с каждым днем все хуже, поэтому Марина в отчаянии от того, что не может выполнить последнюю волю умирающей, решается на нетипичный для себя шаг… Набожная и высокоморальная внучка вспоминает о роковой случайности – знакомстве с азартным и весёлым Сашей. Вместе они затевают масштабную авантюру, в которую вовлекают всю семью…

«Это сериал про людей, хоть он и немного сказочный. Нетипичная, но семейная бытовая история. У проекта очень хороший сценарий, прописан очень легко. Здесь есть авантюра, юмор и интрига. У моего персонажа, Софьи, нет скучных сцен, они все невероятно яркие! Софья – генеральный директор успешной компании. Счастливая бабушка двоих внуков находится при смерти. Ее последняя воля – найти третьего внука, которого когда-то она не признала. Мы с ней схожи легкостью характера. Ценности моей героини мне тоже очень близки, потому что семья – для меня всегда на первом месте. Как и моя героиня, я люблю делать подарки своим близким. Это очень легкая история и мы работали здесь с большим удовольствием. Уверена, зритель это почувствует», - делится Елена Хохлаткина.

Исполнять ключевые роли будут любимчики миллионов – Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик и Елена Хохлаткина.

Не пропустите легкую, юморную и авантюрную историю – с 15 марта, с понедельника по четверг, в слоте «СТБ-сериал».