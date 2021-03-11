Любовь на реабилитации: Анна Кузина рассказала о курьезе на съемках сериала
На СТБ состоялась премьера сериала «Любовь на реабилитации» производства Star Media. Актриса Анна Кузина, исполнившая в картине одну из главных ролей, рассказала о работе над проектом, а также о курьезе на съемках.
«Мой персонаж – реабилитолог Катя. К ней приезжают пациенты со всей страны, она известный специалист. Но Катя одинока, живет сама. Много лет назад она перенесла тяжелую травму, и теперь немного хромает. Возможно, из-за этого чувствует себя не совсем полноценной женщиной. Я давно хотела поработать с этой командой, с нашим режиссером – Алиной Чеботаревой. У меня прекрасные партнеры!
Был один интересный и забавный момент. По сюжету, я хромаю. Я готовилась, тренировалась. Смотрела Доктора Хауса, тренировала походку (улыбается). Была уверена, что, если у меня болит правая нога, нужно держать палочку в правой руке, чтобы на нее опираться. Но к нам пришел специалист и сказал, что это неправильно. Он объяснил, что, если травмирована правая нога, палочку нужно держать в левой. Мне пришлось переучиваться (улыбается). Но мне кажется, я справилась», - делится Анна Кузина.
Смотрите продолжение сериали «Любовь на реабилитации» 11 марта в 20:15 в слоте «СТБ-сериал».