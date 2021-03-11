Любовь на реабилитации: Анна Кузина рассказала о курьезе на съемках сериала

На СТБ состоялась премьера сериала «Любовь на реабилитации» производства Star Media. Актриса Анна Кузина, исполнившая в картине одну из главных ролей, рассказала о работе над проектом, а также о курьезе на съемках.

По сюжету, реабилитолог Екатерина удачно ставит каждого пациента на ноги, хотя сама ходит с палочкой. Двадцать лет назад ее сбил на водном скутере молодой богатый парень. Екатерина выздоровела, но в результате травмы страдает от боли. Она посвятила жизнь работе. Однажды на реабилитацию приходит пациент, меценат Влад. Екатерина узнает парня, который сломал ей жизнь, но не говорит ему об этом. Сам Влад ни о чем не догадывается. Под наблюдением Екатерины он быстро восстанавливается и очень ей благодарен. За девушкой начинает ухаживать Егор, отец пациентки-гимнастки. Екатерина тает и позволяет себе влюбиться. Изменения в Екатерине замечает и Влад, который постепенно тоже в нее влюбляется… Сможет ли он реабилитироваться в глазах Екатерины за то, что совершил с ее жизнью двадцать лет назад – зрители увидят в эфире.

«Мой персонаж – реабилитолог Катя. К ней приезжают пациенты со всей страны, она известный специалист. Но Катя одинока, живет сама. Много лет назад она перенесла тяжелую травму, и теперь немного хромает. Возможно, из-за этого чувствует себя не совсем полноценной женщиной. Я давно хотела поработать с этой командой, с нашим режиссером – Алиной Чеботаревой. У меня прекрасные партнеры! Был один интересный и забавный момент. По сюжету, я хромаю. Я готовилась, тренировалась. Смотрела Доктора Хауса, тренировала походку (улыбается). Была уверена, что, если у меня болит правая нога, нужно держать палочку в правой руке, чтобы на нее опираться. Но к нам пришел специалист и сказал, что это неправильно. Он объяснил, что, если травмирована правая нога, палочку нужно держать в левой. Мне пришлось переучиваться (улыбается). Но мне кажется, я справилась», - делится Анна Кузина.

Смотрите продолжение сериали «Любовь на реабилитации» 11 марта в 20:15 в слоте «СТБ-сериал».