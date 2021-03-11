Любовь на реабилитации 1 серия: смотреть онлайн эфир от 10.03.2021

11 марта 2021 09:28 Александр Кива
Любовь на реабилитации 1 серия: смотреть онлайн эфир от 10.03.2021
Любовь на реабилитации: смотреть онлайн 1 серию
пресс-служба

10 марта на СТБ вышла 1 серия сериала Любовь на реабилитации. Смотрите онлайн 1 серию сериала Любовь на реабилитации (2021) совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Любовь на реабилитации:

В сериале Любовь на реабилитации 1 серия от 10.03.2021 жизнь Кати резко изменилась

Она только окончила школу и собиралась вступить в счастливую взрослую жизнь. Одноклассницы завидовали Кате, ведь она была очень красивой девочкой. Ее даже пригласили в модельное агентство. Самой Кате больше нравилась мысль о сцене – она мечтала поступить в театральный. Но именно в тот день жизнь девушки перевернулась с ног на голову. Из-за молодого «мажора» Катя получила страшную травму, из-за которой ей пришлось забыть и о модельном бизнесе и о театральном навсегда…

Дело жизни

Катя в 1 серии сериала Любовь на реабилитации смогла оправиться после травмы, но не до конца. Она так и не смогла нормально ходить – ее мучают сильные боли. Женщине постоянно нужно принимать таблетки и проходить обследования. Она и шагу ступить не может без помощи трости. Катя стала врачом-реабилитологом, и теперь помогает встать на ноги другим людям. Она всю жизнь посвятила работе. Практически все свое время Катя проводит в больнице, где работает заведующей реабилитологией. Персонал заменил ей семью, которой Катя так и не обзавелась в 1 серии сериала Любовь на реабилитации.

Жизнь Кати снова изменилась, когда в больницу практически одновременно поступили два новых пациента. Первая – юная гимнастка Маша, которая получила травму на тренировке. Девочке очень нужно восстановиться до соревнований. Ее папа и по совместительству тренер очень переживает из-за того, что Маша может не вернуться в форму до нужного времени.

В то же время в больницу в 1 серии сериала Любовь на реабилитации поступил миллионер по имени Владислав Горбань. У мужчины отвратительный характер – он привык к тому, что за деньги можно купить все, поэтому он нарушает правила больницы направо и налево. А самая большая сложность в том, что Катя прекрасно помнит его фамилию – именно из-за паренька по имени Горбань произошел тот несчастный случай, который изменил ее жизнь… Сможет ли она его лечить? 

1 серию сериала Любовь на реабилитации смотрите скоро онлайн на tv.ua.'

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