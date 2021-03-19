Сергей Листунов: Я сделал предложение супруге прямо на пороге ЗАГСа

Эксклюзив 19 марта 2021 10:28 Александр Кива
Сергей Листунов: Я сделал предложение супруге прямо на пороге ЗАГСа
Сергей Листунов: Я сделал предложение супруге прямо на пороге ЗАГСа
пресс-служба

Интервью с актером Сергеем Листуновым.

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15 марта на канале 2+2 стартовал финальный сезон детективной саги «Ментовские войны. Харьков-3» про борьбу принципиальных харьковских оперативников против «оборотней в погонах».

О секретах съемок «Ментовских» и роли супруги — актрисы Дарьи Терновской — в последнем сезоне, Сергей Листунов рассказал в интервью для TV.UA.  

Сергей, вы не только дебютировали в кино, но и сыграли в сериале с супругой Дарьей Терновской. Расскажите, как это произошло.

Для меня появление Даши во втором сезоне было полной неожиданностью. Я узнал о ее участии в «Ментовских» уже на площадке, когда она вышла ко мне в кадр. До команды «камера, мотор, начали!» я не видел свою партнершу по сцене, что показалось мне весьма странным. Но чего я совсем не мог предвидеть, что ею окажется моя супруга. Дашу утвердили на роль задолго до наших совместных съемок, но мне ни слова никто об это не сказал. Хотели сделать мне сюрприз.

В финале третьего сезона Дарья будет?

Более того, мы с ней сыграем влюбленных. Но чем закончится их история рассказывать не буду, увидите. Скажу только, что их ждут испытания и будет им непросто. А разве может быть спокойно рядом с таким, как мой герой Харлей. (улыбается)

Комфортно было работать с супругой?

Да, конечно. Мы ведь в театре много раз работали и работаем вместе. У нас в этом плане сплоченный тандем.

Вы романтичны? Делаете сюрпризы любимой?

Для меня в романтических вещах есть какая-то неправда, лишний пафос. Я в этом плане скучный… Вы знаете, я ведь даже просил ее руки за минуту до росписи. Когда мы уже шли на церемонию, Даша в один момент остановилась со словами «Так, подожди, а предложения же не было!». И я краснея сделал ей предложение прямо там, на пороге ЗАГСа.

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К слову, Сергей Листунов единственный среди главных актеров сериала, который проживает в Харькове, где по сюжету разворачиваются события детектива. Ради участия в проекте актер даже перенес премьеру спектакля в «Театре-19», в котором служит около 20 лет!

Также специально для съемок Листунов получил водительские права и красил волосы в рыжий.

Кроме того, на съемочной площадке третьего сезона «Ментовских войн. Харьков» Сергей Листунов и Дарья Терновская отпраздновали «никелевую свадьбу» 12 лет совместной жизни.

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