Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 1 серию от 15.03.2021
15 марта на tv.ua и на канале 2+2 зрители увидели 1 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3. 1 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua 29 марта.
Андрея Гордиенко, руководителя отдела по борьбе с нелегальным оборотом оружия, приглашают принять участие в ток-шоу «Жесткая правда» в качестве эксперта. Однако во время съемок программы на телеканал нападают неизвестные с оружием. После стрельбы преступники исчезают, оставив в студии десяток трупов. Преданные своему делу Гордиенко, Харлей и Ворон берутся за расследование.
1 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите 29 марта онлайн на tv.ua.