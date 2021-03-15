Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 2 серию от 16.03.2021
16 марта на tv.ua и на канале 2+2 зрители увидят 2 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3. 2 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua 29 марта.
Несмотря на запрет, Андрей Гордиенко продолжает расследовать резонансный расстрел в телестудии, он понимает, что предатель может быть даже в Министерстве обороны. В это время в Киеве представители военной контрразведки задерживают его напарника Ворона, а Харлей решает определенное время пожить отдельно от любимой. В Харькове от передозировки в клубе умирает молодая девушка Кира.
2 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите 29 марта онлайн на tv.ua.