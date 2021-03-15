Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 3 серию от 17.03.2021

15 марта 2021 22:40 Александр Кива
Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 3 серию от 17.03.2021
Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 3 серию от 17.03.2021
пресс-служба

17 марта на tv.ua и на канале 2+2 зрители увидят 3 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3. 3 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua 29 марта.

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Смотрите в 3 серии сериала Ментовские войны. Харьков-3:

Гордиенко и Харлей выясняют, почему из больницы исчез журналист Олег Рябина, единственный свидетель стрельбы в телестудии. Сын Ларисы, любимой Харлея, узнает, кто причастен к смерти Киры. Кроме того, парень похищает у Харлея пистолет. У Гордиенко появляется новый подозреваемый в кровавом расстреле телестудии.

3 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите 29 марта онлайн на tv.ua.

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