Актер Ярослав Герус: Лучшая защита от розыгрышей на 1 апреля – это нападение!
1 апреля – День юмора, который во всем мире празднуется дружескими и не очень розыгрышами, пранками и шутками в сторону друг друга.
Ярослав, как ты относишься к празднованию 1 апреля?
– К празднованию отношусь нейтрально. Правда, не помню, когда последний раз кого-то разыгрывал. Но вот раньше...
Расскажи о самых ярких розыгрышах?
– Раньше регулярно проводил "акции" в этот день. В младших классах мог в тюбик с зубной пастой натромбовать пены для бритья. Или в чай соли подкинуть, чтобы родителей "порадовать". В университете зажимал веком половину шарика от пинг понга с нарисованным зрачком (ну знаете, как пробки от бутылок в детстве зажимали, играя в пиратов), и ходил в аптеки – спрашивал капли для глаз. Или оставил как-то одногруппника возле входа в бутик – он стоял неподвижно, как манекен. А потом с однокурсницей подходили и спрашивали, в какую цену пальто на "манекене". Продавцы выходили выяснять – откуда там этот "манекен"? И в это время он начинал... падать!
Какой из этих розыгрышей был самым смешным – даже не знаю.
Как относишься к пранку и “черному” юмору в розыгрышах?
– Здесь все по ситуации – бывает хороший пранк и "полезный черный юмор". Как в случае с подставным охранником в торговом центре. Он “избивает” подставного посетителя без маски на глазах у людей, которые тоже маску не надели, и кричит: "Где маска? Почему без маски?!” Это смешно, весело и полезно.
Посоветуй, как быть настороже, чтобы не попасться на розыгрыш?
– Лучшая защита от розыгрышей на 1 апреля – это нападение! Лучше гнать, чем быть гонимым. Так что прикалывайтесь, шутите и разыгрывайте друг друга!