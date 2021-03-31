Актер Ярослав Герус: Лучшая защита от розыгрышей на 1 апреля – это нападение!

1 апреля – День юмора, который во всем мире празднуется дружескими и не очень розыгрышами, пранками и шутками в сторону друг друга.

Мы спросили у актера сериала “Швидка” на канале НЛО TV Ярослава Геруса, как он разыгрывал людей и какие розыгрыши считает самыми удачными?

Ярослав, как ты относишься к празднованию 1 апреля?

– К празднованию отношусь нейтрально. Правда, не помню, когда последний раз кого-то разыгрывал. Но вот раньше...

Расскажи о самых ярких розыгрышах?

– Раньше регулярно проводил "акции" в этот день. В младших классах мог в тюбик с зубной пастой натромбовать пены для бритья. Или в чай соли подкинуть, чтобы родителей "порадовать". В университете зажимал веком половину шарика от пинг понга с нарисованным зрачком (ну знаете, как пробки от бутылок в детстве зажимали, играя в пиратов), и ходил в аптеки – спрашивал капли для глаз. Или оставил как-то одногруппника возле входа в бутик – он стоял неподвижно, как манекен. А потом с однокурсницей подходили и спрашивали, в какую цену пальто на "манекене". Продавцы выходили выяснять – откуда там этот "манекен"? И в это время он начинал... падать!

Работая в театре, поменял как-то полярность в катушке на настенных часах, и они пошли в другую сторону. Я через время забыл о своей выходке, сидел в подсобке у монтировщиков сцены, играл в нарды. И тут зашел перепуганный парень и сказал, что увидел знак – часы пошли в обратную сторону.

Какой из этих розыгрышей был самым смешным – даже не знаю.

Как относишься к пранку и “черному” юмору в розыгрышах?

– Здесь все по ситуации – бывает хороший пранк и "полезный черный юмор". Как в случае с подставным охранником в торговом центре. Он “избивает” подставного посетителя без маски на глазах у людей, которые тоже маску не надели, и кричит: "Где маска? Почему без маски?!” Это смешно, весело и полезно.

Посоветуй, как быть настороже, чтобы не попасться на розыгрыш?

– Лучшая защита от розыгрышей на 1 апреля – это нападение! Лучше гнать, чем быть гонимым. Так что прикалывайтесь, шутите и разыгрывайте друг друга!