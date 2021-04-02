Евгения Нечипоренко получила в напарники ниндзю

Эксклюзив 2 апреля 2021 11:10 Александр Кива
Евгения Нечипоренко получила в напарники ниндзю
Актриса Евгения Нечипоренко
пресс-служба

5 апреля на канале «Украина» состоится премьера второго сезона сериала «Вызов».

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Исполнительнице роли кинолога Кати Шевченко есть о чем рассказать: о новом «коллеге», любовных треугольниках в жизни и сериале, а также о том, почему ей полезно поработать таксисткой.

Плакала от холода

Ваша героиня существенно меняется от первого сезона ко второму? 

Да, и я этому рада! Во втором сезоне всех персонажей раскроют намного больше, и моя Катя не станет исключением. Обнажатся все подводные камни из ее жизни. К примеру, станет ясно, какие отношения у героини с мамой, и зрители многое поймут о ее характере. Я не могу раскрыть все карты, но скажу, что мама там непростая и сильно влияет на дочь. Также в сценарии появился любовный треугольник – за Катю будут бороться два спасателя. Один достаточно веселый парень – ему легко даются ухаживания за девушками, а второй – неуклюжий, но именно к нему моя героиня испытывает симпатию. Я думаю, зрителю будет интересно наблюдать за развитием отношений и узнать, кого в итоге девушка выберет.

Полную версию материала читайте в журнале «Теленеделя» №13 (в продаже с 31 марта) и 9 апреля на сайте tv.ua. Сохраните ссылку, чтобы не пропустить материал о любимой актрисе.

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