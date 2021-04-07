Звезда сериала Ворожка Ирина Авдеенко: Я верю в интуицию

Ирина Авдеенко откровенно рассказала TV.UA про роль в сериале «Ворожка», мистику на площадке и отдых.

С понедельника по четверг в 20:15 зрители СТБ продолжают наблюдать, как развивается судьба героев сериала «Ворожка». Главную женскую роль в мистическом детективе-мелодраме сыграла Ирина Авдеенко. О том, как работалось над проектом, она эксклюзивно рассказала нашим читателям.

В центре сюжета – медсестра Катя. Девушка обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. Волею судьбы она переезжает в столицу и начинает работать в полицейском участке. Там ее ждет знакомство с майором Супруном, который, как и большая часть его команды, относится к новой коллеге насторожено. Со временем Катя осознает, что ее дар – вовсе не недостаток, и с его помощью находит разгадки в самых запутанных криминальных делах. Приняв себя, Катя познает и мир настоящей любви.

Расскажите о проекте «Ворожка», о чем эта история для вас?

Сериал «Ворожка» рассказывает о том, как искренняя любовь и доброта помогают преодолеть препятствия на жизненном пути.

Ваша героиня, какая она? Близка вам по духу?

Моя героиня Катя – добрая душа. При этом, она обладает обостренным чувством справедливости. Могу с уверенностью сказать, что она мне близка.

Катя имеет особый дар. Как вы относитесь к мистике?

Я, скорее, верю в интуицию.

Сталкивались с чем-то подобным? Верите в знаки судьбы?

В такое понятие, как судьба – я не верю. Человек сам выбирает свой путь, а подсказывает направление ему как раз интуиция. Для меня это самый верный способ принятия жизненно важных решений.

На площадке были курьезные или мистические моменты?

Мне запомнился один случай. Мы как раз снимали мою крайнюю сцену в проекте. Съемки проходили за городом в отеле, где кроме съемочной группы находились гости отеля и персонал. И нам ну никак не удавалось снять эту сцену, было 6 или 7 дублей. Несколько раз камера останавливалась без всякой на то причины, то на ресепшене звонил телефон, то в кадр входил кто-то из посетителей. Все решили, что это мистика (улыбается).

Есть ли у вас любимая сцена в проекте?

Не могу сказать, что у меня есть отдельно любимая сцена в сериале «Ворожка». Я полюбила этот проект целиком.

Как любите отдыхать после съемок?

Съемочный процесс требует больших физических и эмоциональных затрат. Поэтому и восстановление должно быть соответствующим. У каждого свой способ. Для меня это массаж у профессионального реабилитолога. Обожаю маски для лица и все, что связано с уходом за собой.

А сериалы или фильмы часто смотрите? Что впечатлило за последнее время?

Недавно посмотрела фильм «Невероятное путешествие мистера Спивета». Прекрасная добрая история. Рекомендую к просмотру, если не видели. А сериал из последних, которые меня впечатлили, это «Псих».

Смотрите заключительные серии мелодрамы «Ворожка» – с понедельника по четверг в 20:15 в слоте «СТБ-сериал». А также не пропустите премьеру 4-серийного фильма «Ломаные линии» от легендарной Оксаны Байрак. В нем Ирина Авдеенко предстанет в образе телохранителя. Скоро на СТБ.