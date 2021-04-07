«Знаки любви» от легендарной Оксаны Байрак: премьеры каких фильмов вскоре увидят зрители

Зрители СТБ уже насладились премьерой фильма «Виновата любовь» из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак.

Вскоре на экраны выйдут новые работы легенды украинского кино – фильмы «Летний снег» и «Ломаные линии». Что именно зрители увидят в эфире – узнайте в материале.

Уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице, дальше зрители узнают, как могут любить женщина-Дева и женщина-Овен.

«Летний снег» (Женщина-Дева)

По сюжету, Анна и Павел – счастливая, на первый взгляд, супружеская пара. У них 20-летний стаж семейной жизни, сын Егор и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Анна устроилась работать в ЗАГС. С удобными рабочими днями: пятница – разводы и прием заявлений, суббота – свадьбы, чтобы все остальное время отдавать сыну и мужу. Вот только в вечных хлопотах Анна и не заметила, как их отношения с супругом стали больше напоминать дружбу, нежели супружество. И, вот, однажды к Анне пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – Никита, известный боксер, и его невеста – красавица Ника. Несмотря на разницу в возрасте, Никиту одолевает внезапное притяжение к Анне. Масла в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером…

В ролях: Гарцуева Валентина, Москалюк Георгий, Евгений Олейник, Тышкевич Катя и другие.

Режиссер-постановщик: Оксана Байрак

Женщина-Дева, честно говоря, для меня была темным лесом (улыбается). Вообще Дева – странноватый знак. Они вроде и уныло-семейные, но, оказывается, нет, они эмоционально-зажигательные!, - делится Оксана Байрак.

«Ломаные линии» (Женщина-Овен)

По сюжету, главная героиня – телохранитель. Ее нанимают охранять дочь известного бизнесмена. Он старше ее на 15 лет, и, как оказывается, это ее бывший возлюбленный, который когда-то оставил Ингу ради ее же подруги. Когда она устраивается к нему на работу, на бизнесмена совершают покушение. Она остается с его дочкой. Мужчина выживает. Теперь Инге предстоит выяснить, кто решился совершить покушение на жизнь бизнесмена и ребенка, а также разобраться в своих чувствах…

В ролях: Ирина Авдеенко, Максим Дрозд, Олег Масленников и другие.

Режиссер-постановщик: Олег Масленников

«Женщина-Овен – это сам по себе огненный знак. Я подумала, и решила сделать ее телохранителем. Причем женщину, которая пришла к этой профессии через предательство и через трагедию, пережитую много лет назад. Здесь я пыталась выписать с одной стороны внешне ровную женщину, которая пережила трагедию, и у которой в душе, что называется, выжженная напалмом пустыня, но с другой стороны – через глаза главной героини передавать эту страсть и этот огонь. Ну и, конечно, во главе каждой истории – любовь: новая, старая, возрождение любви. Но, в любом случае, любовь – это основа. Потому что, как я люблю это повторять, это главный постулат бесконечности, - рассказывает королева мелодрам Оксана Байрак.

Не пропустите ожидаемые миллионами зрителей новые фильмы из цикла «Знаки любви» от легендарной Оксаны Байрак! Скоро на СТБ.