Лорен Ли Смит: Я занималась боксом четыре года!

В то время как на канале Epic Drama идет четвертый сезон сериала «Расследования Фрэнки Дрейк», мы беседуем со звездой Лорен Ли Смит об итогах и будущем.

Три сезона она развлекала нас головокружительными криминальными приключениями в Торонто 1920-х годов. К сожалению, этот сезон будет последним.

В феврале этого года канадская телекомпания CBC объявила, что не будет снимать продолжение.

«Честно говоря, это стало полной неожиданностью, − говорит Лорен Ли Смит, актриса, исполнившая главную роль. − Обычно к концу каждого сезона я думаю, что он может быть последним, но в этом сезоне у нас такой невероятный финал с таким количеством зацепок, что все мы были практически уверены − впереди хотя бы один сезон».

А пока нам остается восторгаться невероятными сюжетными поворотами финального шоу. Наконец-то Фрэнки наслаждается компанией своего нового парня − лихого европейского автогонщика Аллесандро, а ее партнерша по детективной работе Труди (Шантель Райли) решается переехать в Оттаву к своему жениху Биллу. Но от забот их отвлекают поиски пропавшего в Торонто принца-плейбоя. И искать нужно в тайне, ведь он наследник короля Румынии! Их подруги Мэри (Ребекка Лиддиард) из отдела полиции нравов Торонто и патологоанатом Фло (Шаррон Мэтьюз) помогают в охоте.

Итак, увидим ли мы, как Фрэнки остепенится с мужчиной своей мечты?

«Посмотрим, как пойдет! − смеется Лорен. − Но я думаю, Фрэнки впервые задумалась о том, чтобы остаться с кем-то настолько энергичным, с тем, кто ведет образ жизни, который ей нравится. Впервые она признала, что у нее настоящий парень, и я думаю, она счастлива… по крайней мере в первых сериях!»

Съемки сезона перенеслись на год из-за вспышки COVID-19, что определенным образом повлияло на антураж шоу.

«Обычно мы снимаем летом, но в этот раз мы начали снимать только в сентябре, так что впервые нам пришлось работать зимой. На самом деле, это даже хорошо, так как мы смогли немного показать зимний Торонто, и я носила очаровательные кожаные куртки. Мы действительно допускаем историческую вольность с одеждой Фрэнки. В первом сезоне мы старались использовать только винтажные наряды, но она начали распадаться, поэтому пришлось комбинировать с современной одеждой. Но Фрэнки не из любительниц юбок и шляпок. Мне очень нравился ее андрогинный стиль. Я объясняла это тем, что она много путешествовала и позаимствовала некоторые элементы тут и там, создав свой собственный стиль и одев брюки».

И такой стиль позволил 40-летней Лорен сыграть многочисленные сцены драк в сериале.

«Наверное, моя любимая вещь в шоу — это физическая активность! – смеется она. − Когда мы начинали, мне наняли для меня тренера по боксу, и я занималась боксом последние четыре года, даже когда мы не снимались. Это стало огромной частью моей жизни. Мне также пришлось освоить другие навыки для шоу, такие как фехтование и танцы, а также немного подучить разные языки.

И еще я получила права на вождение мотоцикла, что меня волновало, потому что Фрэнки любит ездить на мотоцикле, а я определенно не люблю!»

Сначала Фрэнки была рыжей, а не блондинкой, но им пришлось перекрасить героиню, когда ее волосы начали выпадать...

«Рыжеволосая героиня была забавной идеей, но поддержание цвета оказалось полным безумием. Мои волосы просто не выдержали. Итак, во втором сезоне мы попробовали парик, но это не сработало, потому что слишком много времени уходило на то, чтобы надевать и снимать его каждый день. Поэтому к третьему сезону все подумали: «Погодите. Почему бы нам не сделать классический боб 1920-х годов, и ты сможешь сохранить свою собственную прическу?» И я ответила: «Да! Аллилуйя!» Это сэкономило около 45 минут в кресле гримера, и мои волосы остались на голове!»

Прежде чем получить роль Фрэнки Дрейк, урожденная Ванкувера Лорен переехала с семьей в Лос-Анджелес, когда ей было 14 лет, и какое-то время работала моделью, прежде чем переключиться на актерство, когда ее сняли в сериале под названием «Мир Л» о молодых друзьях, живущих в Западном Голливуде, где она сыграла лесбиянку-повара.

Но в 17 лет она вернулась в Ванкувер, потому что очень скучала. С тех пор она работала не переставая. Среди ее многочисленных телевизионных ролей: роль экстрасенса-мутанта в научно-фантастическом сериале «Мутант Икс» и роль Райли Адамс в сериале «CSI: место преступления».

Она также любит сниматься в довольно противоречивых ролях, таких как роль нимфоманки в «Спи со мной», студентки-самоубийцы в «Хелен» и мятежной души в фильмах «Ночь умирающего тигра» и «Кинороман».

«Оглядываясь назад, я понимаю, что самым важным для меня был «Хелен», рассказывающий о мире душевных заболеваний невыразимо прекрасный, трогательный фильм, и «Спи со мной», который стал моей первой эпатажной ролью здесь, в Канаде, и очень помог моему становлению как актрисы.

«Ночь умирающего тигра» и «Кинороман» также много значили для меня. Во всех этих фильмах я играла очень противоречивых персонажей с большими глубокими и темными проблемами в жизни. Я не знаю, что это говорит обо мне!»

Так чем же она займется дальше?

«Мне пока нельзя что-либо говорить, но я собираюсь сниматься в Ванкувере, после чего, похоже, сделаю что-то действительно крутое на театральной сцене к концу года. Приятно, что большую часть работы я буду выполнять в Канаде.

Я снялась в нескольких сериалах и фильмах в Штатах, но Канада снова и снова зовет меня на работу. Так что, когда агенты, менеджеры или кто-то еще говорит: «Эй, ты должна быть в Лос-Анджелесе», я не понимаю почему. У меня в Канаде карьера, которой я очень довольна. Так зачем мне уезжать?»

Лорен замужем за немецким кинематографистом Эриком Ли Штайнгровером, от которого у нее дочь Тула Рэй.

«Она несколько раз была со мной на съемочной площадке Фрэнки Дрейк, и я показываю ей небольшие отрывки из сериала. В конце апреля ей исполнится пять, поэтому она только начинает понимать, что мама − актриса и что означает играть роль. Она думает, что я крутая, когда видит меня на мотоцикле! И кричит: «Вау! Посмотрите на мою маму!»

Может быть, Тула пойдет по актерским стопам матери?

«Господи, помилуй, надеюсь, что нет! − Лорен смеется. − Очевидно, она хочет быть певицей. Но так сложно сказать. Я с самого раннего детства знала, чем я хочу заниматься. Это случилось, когда я увидела Дженнифер Коннелли и Дэвида Боуи в «Лабиринте», когда мне было шесть или семь лет, и меня потряс этот мир, созданный Джимом Хенсоном. Я подумала: «Да, это то, чем я хочу заниматься. Я хочу оказаться в выдуманном мире!»

«Я действительно вижу, что Туле нравится бать в центре внимания. Но кто знает? Я действительно уговариваю ее стать врачом, дантистом или юристом!»

Смотрите сериал «Расследования Фрэнки Дрейк» на канале Epic Drama!

Джим Мэлони для Epic Drama