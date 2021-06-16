Дмитрий Малков: Жену нужно все время завоевывать

Канал ICTV снимает сериал «Брюс» – захватывающий боевик о похищении детей и об отважных отцах, которые пойдут на все ради их спасения. Главную роль в нем играет Дмитрий Малков – актер, режиссер и видеоблогер.

Такой же, как все

Дмитрий, ваш Брюс – супергерой?

Обычный человек, как и все мы. Брюсовский – бывший военный, сейчас работает водителем такси… Однажды он собрался провести свой выходной вместе с сыном Юрой, но знакомый попросил забрать из детского лагеря отпрыска миллионера. По дороге сына богача похищают, а с ним забирают и ребенка моего героя. Так поиск детей становится целью двух ранее не знакомых и совершенно разных отцов.

Судя по названию сериала, проводится некая параллель с «Крепким орешком» и сыгравшим главную роль Брюсом Уиллисом?

Нет, это абсолютно оригинальная история, написанная нашими сценаристами. Мы все часто вдохновляемся крутыми голливудскими лентами. (Улыбается.) Хотя и французы сейчас снимают мощные экшены, и азиаты. Например, филиппинцы начали делать крутое кино. И мы тоже к этому стремимся – хотим стать первыми, кто покажет, что в Украине можно снять качественный боевик. Поэтому у меня было много тренировок, постановок боев, которые понадобятся в кадре. И все же много сцен придется выполнять каскадерам – мы планируем показать в «Брюсе» экстрим, который под силу только профессионалам.

Подготовка была как у настоящего бойскаута?

Я давно занимаюсь восточными единоборствами, которые, считаю, и помогли мне получить эту роль. Иначе Брюса было бы сыграть не под силу. (Смеется.) На кастинге пригодились и другие мои навыки – умение водить мотоцикл, авто, стрелять из ружья, драться.

Хочу, чтобы все кайфонули

Раньше вы снимали фильмы, а теперь и сами оказались в кадре…

Больше 20 лет я занимался режиссерской деятельностью и только последние три года начал сниматься в кино – хотел открыть в себе новый потенциал. В «Брюсе» будет много драк, погонь и перестрелок, а это замануха для любого парня. (Смеется.) Но важно, что при всем этом существует и чуткая линия отношений – отцов и сыновей, дружбы двух совершенно разных – по статусу и интересам – мужчин, которым придется спасать своих детей. Ну и, конечно, любовная линия очень хорошо прописана.

Вы как режиссер наверняка чувствуете потребность давать советы коллегам?

Я очень деликатный человек и не перехожу грани как в личном, так и в профессиональном общении. Когда сам снимаю кино, стараюсь быть недеспотичным на площадке, ведь это коллективное творчество. А вот сейчас я – актер и чутко отношусь к словам режиссера. Знаю же, какая на нем ответственность, сколько задач надо выполнять одновременно. Режиссер – это контроль всего: образов, деталей в кадре и за ним. Поэтому понимаю режиссера «Брюса» Антона Скрипца и стараюсь только помогать ему – для меня он авторитетный профессионал, я полностью ему доверяю.

Сами будете смотреть ленту?

Ну конечно! Зачем снимать для других кино, если ты сам не хочешь его смотреть? У меня трое детей, и я хочу, чтобы они тоже посмотрели и кайфонули. Хочу, чтобы сын, когда вырастет, с гордостью говорил, что его папа снимается в боевиках. Ради этого я постараюсь сделать кино максимально хорошо.

На «Будяках» не заработаешь

Ваша жена тоже актриса…

Да, и она пробовалась в этот проект. Таня очень понравилась создателям сериала по актерской игре, но они искали другой типаж – на главную роль хотели актрису с азиатской внешностью. А моя жена – красавица славянка.

Не думали, что работать в кадре вдвоем может быть сложно?

Нет, мы уже снялись в двух проектах, и были счастливы. До этого создали свой YouTube-канал «Будяки», который стал очень успешным, – на нас подписалось больше 120 тыс. пользователей, а видео набирали даже свыше 10 млн просмотров. Мы придумали смешные, откровенно гротескные образы: Таня переодевалась в совершенно нетипичных для нее персонажей, да и я выглядел интересно. Так дурачились целый год, но сейчас перестали этим заниматься, потому что блогерство забирает очень много времени, а большого заработка пока не приносит.

Иногда людям сложно ужиться в одной квартире, а вы уживаетесь и на работе, и дома. Как вам это удается?

Этот этап мы прошли, как раз когда работали над YouTube-каналом. Сначала даже ругались, потому что у меня была своя точка зрения, у Тани – своя, и притереться оказалось непросто. Но в совместной работе, как и в быту, приходится идти на компромиссы. Если люди умеют уживаться вместе, смогут и сработаться.

Это успех!

К своим 40 годам вы сумели достичь немалых результатов. К этому пришли благодаря упорному труду или была доля везения?

Думаю, везение присутствует в судьбе каждого человека. Но настоящий успех приносят только труд и опыт. Я пережил много всего, причем не только хорошего, поэтому и сумел реализоваться. Если говорить о рецепте триумфа – важно верить в то, что ты делаешь. Все сработает в жизни, если трудиться с верой в свое дело и вкладывать в него весь ресурс, который можешь, – любовь, разум, деньги и время. Я телебизнесом занимаюсь больше 20 лет. Как считаете, это достаточно много? Думаю, вполне.

Какой свой первый проект считаете по-настоящему успешным?

Смотря что считать успехом. Для меня даже первые мои курсовые работы были уже успешными. Во-первых, они были отмечены на кинофестивалях, а во-вторых, я начал заниматься любимым делом, и был счастлив.

Успех измеряете не только финансовой выгодой?

Конечно, успех – это не только деньги. Куда больше мы получаем, оказавшись в правильное время с нужными людьми. А от этого можно стать гораздо счастливее, чем от любых денег. Однажды я участвовал в фестивале мобильного кино, где ничего не выиграл, но получил приз зрительских симпатий. Это не была фактическая награда, и все же меня заметили и достойно оценили. Когда показывали мою комедийную короткометражку, весь зал заливался хохотом. А заставить смеяться зрителя – большой вызов. И я с ним справился.

В семейной жизни считаете себя успешным?

Конечно! Трое детей, красавица жена, работа, которую люблю и в которой добился успеха, – это однозначно успех!

Квест для семейной идиллии

Как сохраняете идиллию в семейной жизни?

Залог счастливых отношений – это наличие внимания. Как бы я ни был загружен, сколько бы не было проблем, забот, планов – всегда надо найти время, чтобы показать свою любовь и проявить заботу. Думаю, это один из секретов счастливых отношений. Как когда-то сказала мне Таня, один раз завоевать женщину и женить ее на себе – этого мало. Каждый день надо завоевывать по-новому, одним рестораном или букетом на праздник не отделаешься.

Когда последний раз дарили жене цветы?

Я перестал их Тане дарить, потому что она сама попросила меня не приносить ей срезанные цветы. Когда-то она очень их любила, и я часто приходил домой с букетами. Потом поменялись взгляды на жизнь и появились другие подарки.

У нас сейчас настолько насыщенная жизнь, что сюрпризы бывают очень часто. Мне не надо специально что-то покупать жене, чтобы ее порадовать. Я предпочитаю дарить впечатления: поход куда-то, совместный отдых, который дарит новые эмоции... Недавно спонтанно решил повести Таню в квест-комнату, где мы от души повеселились. Находите время друг для друга и наслаждайтесь им, тогда не надо будет думать, как спасать отношения или придумывать рецепты счастья.

Анастасия Назарова, журнал Теленеделя №20.