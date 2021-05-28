Актер Геннадий Омелянюк – о сериале «Школа» и создании фильма «Мэттью»
Украинский актер Геннадий Омелянюк рассказал о создании идеи фильма «Мэттью» и как попал в сериал «Школа»
Геннадий, расскажите о своем участии в сериале «Школа». Как проходил кастинг на роль отца одной из учениц?
После того как сериал «Школа» прошел в эфире 1+1, узнавали ли вас в родных Черкассах?
Я же часто снимаюсь в рекламе, поэтому взгляды людей, которым мое лицо кажется знакомым, я часто ощущаю на себе. Думаю, «Школа» добавила узнаваемости. Помню, как-то раз сотрудница банка попросила сделать с ней селфи для ее дочери. Это было неожиданно, сперва подумал, что это какой-то розыгрыш. А еще я два года подряд снимался в роли главы семейства в роликах очень известного украинского бренда шоколада. Их часто крутят по ТВ, и были случаи, когда у меня спрашивали: «А это вы из той рекламы шоколада?».
Отличаются ли условия съемочного процесса в рекламе от съемок, например, в фильмах? Зимние сцены тоже снимают летом?
Когда снимаешься в рекламе, представители заказчика могут предложить эксклюзивные права, чтобы я не снимался несколько лет у конкурентов. С фильмами и сериалами такого нет.
Были такие съемки, где летом мы снимали как с моим «сыном» катаемся на снежной горке. При этом на улице +30 градусов в тени. Чуть не упал в обморок от солнечного удара и перегрева в теплой одежде лыжника! Это издержки профессии, но я готов к любым вызовам. Кстати, я люблю экстремальные виды спорта, но пока что не применял свои умения в кадре, но, возможно, где-то скоро пригодятся такие навыки.
Недавно вы принимали участие в сценарном питчинге, где представили сценарий своего фильма «Мэттью». Как родился этот образ и ограничится ли эта история только художественной лентой?
Мэттью – добрый комический персонаж-сантехник, попадающий в неловкие ситуации. Сам того не ведая, когда он приходит в дом что-то починить, то помогает навести не только технический порядок, но и помочь с внутренними проблемами в этих семьях.
Мэттью родился спонтанно… Мне как-то под руку попалась желтая каска и очки с увеличительным стеклом. Я стал импровизировать. Показал этого чудаковатого персонажа своему товарищу, режиссеру Дмитрию Малкову, ему понравилось. Он помог выбрать ему имя.
Биография Геннадия Омелянюка:
Актер родом из Черкасс. Снимается в телепроектах, рекламе, фильмах и сериалах с 2011 года. Избранная фильмография: «1+1 дома: 8 марта», «Ефросинья», «Звонарь», «Школа», «Реальная мистика», «Агенты справедливости», «Филин», «Пороблено в Україні» и т.д.
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