Актер Геннадий Омелянюк – о сериале «Школа» и создании фильма «Мэттью»

Украинский актер Геннадий Омелянюк рассказал о создании идеи фильма «Мэттью» и как попал в сериал «Школа»

Геннадий, расскажите о своем участии в сериале «Школа». Как проходил кастинг на роль отца одной из учениц?

Читайте такжеНа какие пластические операции решилась актриса сериала "Друзья" Кортни Кокс Первоначально я даже не знал, что пробы будут для сериала «Школа». Мне выслали письмо с расписанными диалогами, и речь своего героя я учил по дороге из Черкасс в Киев – я живу на два города. На встрече с режиссером я хоть и был отлично подготовлен, но, как оказалось, в письме был еще один текстовый документ, а я его не заметил. Вторую часть пробной сцены пришлось показывать экспромтом. В итоге меня не утвердили на приглашенную роль. Однако через пару недель мне перезвонили и позвали сыграть другого героя. В «Школе» я сыграл отца ученицы Аси.

После того как сериал «Школа» прошел в эфире 1+1, узнавали ли вас в родных Черкассах?

Я же часто снимаюсь в рекламе, поэтому взгляды людей, которым мое лицо кажется знакомым, я часто ощущаю на себе. Думаю, «Школа» добавила узнаваемости. Помню, как-то раз сотрудница банка попросила сделать с ней селфи для ее дочери. Это было неожиданно, сперва подумал, что это какой-то розыгрыш. А еще я два года подряд снимался в роли главы семейства в роликах очень известного украинского бренда шоколада. Их часто крутят по ТВ, и были случаи, когда у меня спрашивали: «А это вы из той рекламы шоколада?».

Отличаются ли условия съемочного процесса в рекламе от съемок, например, в фильмах? Зимние сцены тоже снимают летом?

Когда снимаешься в рекламе, представители заказчика могут предложить эксклюзивные права, чтобы я не снимался несколько лет у конкурентов. С фильмами и сериалами такого нет.

Были такие съемки, где летом мы снимали как с моим «сыном» катаемся на снежной горке. При этом на улице +30 градусов в тени. Чуть не упал в обморок от солнечного удара и перегрева в теплой одежде лыжника! Это издержки профессии, но я готов к любым вызовам. Кстати, я люблю экстремальные виды спорта, но пока что не применял свои умения в кадре, но, возможно, где-то скоро пригодятся такие навыки.

Недавно вы принимали участие в сценарном питчинге, где представили сценарий своего фильма «Мэттью». Как родился этот образ и ограничится ли эта история только художественной лентой?

Мэттью – добрый комический персонаж-сантехник, попадающий в неловкие ситуации. Сам того не ведая, когда он приходит в дом что-то починить, то помогает навести не только технический порядок, но и помочь с внутренними проблемами в этих семьях.

Мэттью родился спонтанно… Мне как-то под руку попалась желтая каска и очки с увеличительным стеклом. Я стал импровизировать. Показал этого чудаковатого персонажа своему товарищу, режиссеру Дмитрию Малкову, ему понравилось. Он помог выбрать ему имя.

Биография Геннадия Омелянюка:

Я загорелся сделать из этого героя что-то больше. Стал писать сценарий фильма, где главный герой по стечению обстоятельств придумывает образ Мэттью и продвигает свою идею американскому кинопродюсеру. Это краткий сюжет фильма. А в сериале Мэттью уже сразу центровой герой каждой серии. В роли этого персонажа я вижу сам себя. У меня еще не было комедийных ролей, но я чувствую огромный потенциал, ведь заложил в этого «добряка в очках» все свои авторские задумки. В данный период готов сценарий фильма и оформлена презентация сериала, идут переговоры с представителями киноиндустрии. Своей небольшой командой участвуем в питчингах, в общем, ищем все пути реализации. Очень верю в этот проект!

Актер родом из Черкасс. Снимается в телепроектах, рекламе, фильмах и сериалах с 2011 года. Избранная фильмография: «1+1 дома: 8 марта», «Ефросинья», «Звонарь», «Школа», «Реальная мистика», «Агенты справедливости», «Филин», «Пороблено в Україні» и т.д.

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