Певец Borisoffsky рассказал, почему стал маньяком – видео

После коллаборации с рок-группой Green Grey, певец Borisoffsky презентует свой новый сингл и клип "Мой Сон".

Песня стала одним из синглов, который войдет в новый альбом исполнителя. Со слов артиста, на создание песни его вдохновила личная любовная история. В песне переплетается звучания клавиш - любимого инструмента Дениса Борисовского и электронной музыки.

Мотив клипа “Мой Сон” пересекается с темой буллинг и домашним насилием. Поэтому в клипе каждый может увидеть то, к чему может привести буллинг и равнодушие к борьбе с насилием.

Денис, расскажите немного об идеи создания песни “Мой Сон”. Что именно побудило ее создать в такой легкой форме?

В последнее время я стал писать песни о любви. Песня “Мой Сон” – не исключение. На ее написание меня побудила одержимая любовь, которая бывает у каждого разной. Не так давно у меня была неразделенная любовь, и когда ты совершенно не знаешь девушку, многое сам себе можешь нафантазировать. В какой-то момент я все отверг и только то и делал, что думал о ней. Это состояние зацикленности, одержимости мы и взяли за основу клипа.

Насколько близка Вам тема неразделенной любви?

Очень близка. Я открытый человек и часто могу попадать в подобные истории. Но именно тема отношений дает мне возможность делать ту музыку, которой на данный момент хочу делиться с окружающим миром.

Как считаете, почему собственный эгоизм может развивать одержимую зависимость в отношениях?

Потому что большинство людей имеют склонность думать только о себе, и не думать о других. Каждый себе строит ожидания в отношениях и не готов к жизненным реалиям (смеётся). Поэтому люди могут искать причины в человеке, но не в себе любимом, тем самим многое выдумывать, фантазировать и отвергать помочь, поскольку с головой окунаемся в отношения.

Как научиться отпускать человека и быть при этом счастливым?

В первую очередь нужно научится радоваться успехам других людей. Можно радоваться и от неразделенной любви - главное внутри оставаться собой. И в продолжение предыдущего вопроса могу добавить, что как только мы научимся отпускать человека, только тогда у нас не будет одержимости.

В песни “Мой Сон” нет припевов. В какой момент поняли, что песни хорошо звучат и без припевов?

Это первая моя песня без припевов. На это меня вдохновила одна из песен Сергея Бабкина. Я на себе ощутил то, что песни без припевов более глубокие. Припевы на себя часто тянут внимание и в песне теряются микро-мелочи куплетов. А поскольку песни о любви должны быть глубокими, чтобы слушатель имел возможность прочувствовать песню и её посыл, даже минимальные мелочи в куплете играют большую роль. Для меня это переломный момент, ведь готовлю еще несколько песен без припевов. Хочу, чтобы люди почувствовали их шарм, и нашли в них что-то для себя.

Ожидать ли нам в ближайшем будущем коллаборацию с Сергеем Бабкиным?

В нашей жизни много чего можно сделать. Мир наполнен возможностями, главное правильно с ними работать. Сергей – артист с очень глубокой душей, что и показывает его творчество. Но несмотря на то, что я с удовольствием сделал бы коллаборацию, одного желания мало. Работа в коллаборации – это сложный процесс, одно дело коммерция, но совсем другое дело, когда две творческие личности могут словить синергию и сделать искреннюю песню. Я – за коллаборации, главное, чтобы они были настоящими. Важно чтобы в подобных работах не чувствовался фальшь. Мои фиты – это римейки на мои же синглы, поэтому всё будет возможным, когда появится нужная песня для этого римейка. Сейчас я много времени провожу на съёмках клипов, поскольку после релиза клипа “Мой Сон”, начал работу над новыми клипами. Хочу завершить это процесс и тогда начать свои новые коллаборации.

На время проведения съёмок клипа вы перевоплотились в роль маньяка. Как вам далась эта роль и что хотели этим показать?

Это была задумка режиссера Антона Шарапова. Я изначально сопротивлялся (смеётся), так как роль маньяка - это полная противоположность меня как личности. Но мы решили, что лучше сейчас таким треш контентом “испортить” репутацию, чтобы потом её уже ничто не испортило, и мог уже творить себе в удовольствие, тем самым объединять людей.

Многие слушатели посмотрев клип, стали обвинять Вас в пропаганде насилия. Готовы ли Вы были к этому и как относитесь к критике?

Да, безусловно, был готов, но не к такой категоричной (смеётся). Но это был осознанный шаг. Если есть критика - это уже успех, плохо когда её нет. Посыл клипа был в том, что может произойти если терпеть насилие. Этот клип призывает не терпеть насилие и бороться с ним, но только законными способами.

Вы практикуете медитацию. Помогает ли она вам в общении с хейтерами?

Для меня медитация – это состояние, когда ты отключаешься от коллективного поля и уходишь в себя. Как правило, все происходит вечером или утром – когда нет повседневной суеты. Помогает ли мне медитация общению с хейтерами? Сложный вопрос. Поскольку, как говорят: “Нет более преданного поклонника, чем хейтер”. Каждый артист должен найти свой подход к этим людям и принять их. Нужно радоваться каждой секунде своей жизни, даже в общении с хейтерами, чтобы наполнять себя отрицательной энергетикой.

Что можете пожелать читателям TV.UA?

Оставайтесь собой. Цените не только себя, а и окружающих. Самое главное - не зацикливайтесь на чем-то или ком-то. Освобождайте свой разум от негативного восприятия жизненных событий, наполняйте себя светлыми эмоциями. Только светлые эмоции помогут вами радоваться своей жизнью.