Леонід Мартинчик навчить блондинок бути стильними

16 серпня о 17.00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра 16 сезону реаліті-шоу про моду, стиль і гумор «Богиня шопінгу. Битва блондинок».

Замість жартів – конструктив

Як і раніше, в учасниць буде 5 тис. грн і 4 чотири години, аби для конкретного заходу підібрати стильний образ, який перевершить вибір конкуренток і отримає високу оцінку від головного фешн-експерта шоу Леоніда Мартинчика.

Леоніде, як почуваєте себе перед початком нового сезону?

Я завжди хвилююсь. Відчуваю відповідальність за всі свої слова, адже глядачки довіряють моїй точці зору. А оскільки аудиторія нашого шоу постійно зростає – зростає й відповідальність. Вважаю, що мої коментарі та поради – це маленька освітня робота, яка комусь може допомогти.

Чим цей сезон особливий? Чим дивуватимуть учасниці?

Цей сезон у нас тематичний – «Битва блондинок». Та це не означає, що на шопінг підуть тільки світловолосі учасниці, які будуть обирати рожеві речі. Блондинка – стан душі, а саме – легкість, невимушеність, чарівність і здорова наївність. Наші героїні дуже різні, часом просто полярні. Серед них є навіть викладачки балету і сексуальних мистецтв, тому дуже цікаво спостерігати не тільки за їх шопінгом, але і за взаємодією між собою. Думаю, глядачі не будуть нудьгувати перед екраном.

Перед тим, як коментувати шопінг дівчат, якось готуєтесь?

Так. Це коментатори можуть собі дозволити жартувати, а від мене очікують конструктиву. Іноді здається, що я багато знаю, бачив і читав, але на шоу приходять дівчата з різними типами фігури, кольором волосся, очей та шкіри, і кожній я хочу дати корисну пораду. Для цього постійно переглядаю велику кількість фешн-контенту, прокачую, як зараз усі говорять, свою «надивленість». (Сміється.)

Ревізія кожного сезону

Хто така богиня шопінгу у вашому розумінні?

Перш за все, це самокритична дівчина з почуттям гумору. У дівчат з почуттям гумору завжди є свій смак. Також «богиня шопінгу» розбирається у моді і готова витрачати на це свій час. І звісно, вона завжди у пошуку себе і готова розвиватися. Я пригадую Злату Огнєвич, яка приймала участь у нашому шоу: вона доповнила свій образ рогами із карнавального магазину. Це було стильно і з гумором.

Яким був найекстремальніший шопінг у цьому сезоні?

Особисто для мене були екстремальними магазин освітлювальних пристроїв, продуктовий ринок, ортопедичний магазин і магазин товарів для творчості. А от що там купували учасниці і як вони доповнили образ незвичайними знахідками, побачимо вже у прем’єрних випусках.

Чим самі керуєтесь, коли вирушаєте на шопінг? Є якісь правила, які можуть допомогти і читачам?

Я завжди раджу зібрати базовий гардероб – речі, які актуальні завжди. Вони мають бути якісними та нейтральних відтінків. А вже до базового гардеробу варто додавати неординарні, трендові речі – з яскравими принтами наприклад.

Останнім часом ходжу на шопінг з конкретною метою. Починається сезон, я аналізую, чого мені не вистачає, і тільки тоді йду купувати. У мене сформований гардероб, тому раптових покупок не допускаю. А щоб було легше визначити, що саме варто купити і чи потрібно щось купувати взагалі, кожні три місяця роблю ревізію свого гардеробу.

Смак – вроджений талант

Бути в тренді – означає бути стильним?

Бути трендовим – означає бути модним, а стильним – значить, залишатися собою і бути одягненим у своєму стилі.

Чи можна вдосконалити почуття стилю?

Я вважаю, що смак – це вроджений талант, якщо хтось каже, що в тебе його немає, не варто ображатися. Хтось має талант до малювання, хтось до математики, а інший до продажів. А от стиль – як м’яз, його можна тренувати і набути. Якщо ви розумієте, що це не ваша сильна сторона, цьому можна навчитися: звернутися до професіонала, читати тематичні матеріали, дивитися блоги. В першу чергу, треба розібратися з базою: кольори, форми, дрес-код, фасони. Бажання виглядати стильно вимагає часу та зусиль, щоб розібратися та віднайти себе.

Які 5 речей обов’язково мають бути в гардеробі цієї осені, аби виглядати круто?

Осінній гардероб має включати в себе бежевий тренч, бежеве пальто-халат або двобортне пальто. Замість бежевого може бути сірий. Наступна річ – класні лофери.

З аксесуарів радив би придбати хустку – її можна пов’язати на шию або носити на голові.

Немає смокінгу? Зустріч відміняється!

Дівчата на шоу не завжди справляються, коли потрібно зібрати образ для конкретного приводу. У вас траплялися ситуації, коли одягалися трохи недоречно?

Дівчата іноді не справляються, адже думають про себе і не думають про подію чи привід, який вимагає від них певного дрес-коду. Виглядати стильно – це, в першу чергу, виглядати доречно до місця і часу. Траплялось зі мною, що я був одягнений не у належний одяг через брак часу або зміну планів протягом дня. Та я завжди попереджав про це, наприклад, організаторів заходу. Але якщо вже зустріч протокольна, до неї варто готуватися заздалегідь або відмовлятися. Одного разу мене запросили зранку до посла, та я не мав смокінгу і на превеликий жаль мав відмовитися. У таких випадках правило «попередив – роззброїв» не діє.

Чому варто дивитися шоу «Богиня шопінгу. Битва блондинок»?

До сезону я зібрав багато нових порад та лайфхаків для тих, кому цікава мода та хто прагне виглядати стильно. Також у нас дуже яскраві учасниці й неочікувані завдання для дівчат. У реаліті-шоу дуже багато позитиву, тож кожен глядач і глядачка зможуть круто провести вечір разом із «Богинею шопінгу».

Не пропустіть 16 серпня о 17.00 на телеканалі ТЕТ!

Підготувала Анастасія Назарова

Слово коментаторам

Крім Леоніда стиль дівчат буде оцінювати оновлена команда коментаторів. Що вони думають про шоу?

Женя Таллер, блогер, ведучий проекту «Зірки, плітки та Галлівуд»: «Богиня шопінгу» – це, можна сказати, вже культовий, легендарний проект. Новий сезон особливий, присвячений блондинкам – їх способу мислення і стану душі. Кожен випуск дівчата нас дивували своїм стилем і життєвими історіями».

Настя Дєрская, комікеса: «Цей сезон для мене особливий тим, що проект став більш інклюзивним. Вперше з'явилися трансгендерні учасниці і небінарні персони. Тому що цей сезон відкриває нові грані. Палітра учасниць як ніколи яскрава і різноманітна. З упевненістю можу сказати, що такого в «Богині шопінгу» ще не було».

Олег Шевчук, гуморист: «Це класне шоу! Більш за все учасниці реаліті вразили мене своїм відношенням до життя. Всім раджу його подивитися. Тут є все: гумор, красиві дівчата, круті коментатори. Буде точно весело».

Іван Супрун, стиліст: «Дуже боявся когось образити, тому намагався бути нейтральним у своїх коментарях. Розумію, що мода близька не всім, не у кожного є бажання в цьому питанні розбиратися і аналізувати. Але мене заспокоювала вся команда – казали, що я дуже лояльний».

Валерія Мандзюк, стендап-комік: «Для мене це перший сезон «Богині шопінгу». Якщо чесно, дуже хвилювалася. А взагалі-то була в шоці. Всі учасниці – справжні пушки-ракети. Глядачам раджу подивитися, що там мутять дівчата і як жартують коментатори».